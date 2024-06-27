Збірна Україна зіграла нульову нічию з однією з найкращих команд світу, продемонструвавши яскравий футбол. У німецькому Штутгарті пройшов матч 3-го туру групи E Євро-2024 між збірними України та Бельгії. Матч завершився у суху нічию 0:0. Нападник збірної України Роман Яремчук прокоментував виступ національної команди на чемпіонаті Європи-2024, який вона залишає за підсумками групового етапу.

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Гравці збірної України зіграли хороший матч проти збірної Бельгії. Про це заявив нападник українців Роман Яремчук.

В першу чергу, хочеться подякувати команді. Сьогодні ми справді зіграли хороший матч проти постійного суперника. Все вирішилося у першому поєдинку. Кого звинувачувати? Тільки себе. Пізно щось виясняти. Ми вже вилетіли,

– сказав форвард.

Нападник українців вдячний своїм партнерам.

Дякую команді й штабу, що порадували вболівальників хоча б на декілька днів. Ми не грали захисною схемою. Не пам'ятаю, коли ми грали у два форварди за цього штабу. План на гру працював,

– сказав Яремчук в ефірі Суспільне Спорт.

Український форвард згадав сумне досягнення збірної. "Перша команда в історії, яка вилітає із 4 очками... Боляче, але не соромно так вилітати", – додав футболіст.