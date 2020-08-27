У центрі Чернігова 27 серпня у вбиральні McDonald's зґвалтували 17-річну школярку. Підозрюваного чоловіка вже затримала поліція.

Близько 8:00 дівчина зайшла до туалету в McDonald's, коли на неї напав невідомий чоловік. Про це пише пресслужба поліції у Чернігівській області.

До слова У Сумах банда підлітків місяцями ґвалтували 6-річного хлопчика, а поліція не зважала

На крики 17-річної старшокласниці прибігли працівники ресторану, вони ж і викликали правоохоронців. Наряд поліції прибув за лічені хвилини – вони саме патрулювали вулицю неподалік.



Невідомий зґвалтував 17-річну школярку / Фото Нацполіції

Підозрюваного у зґвалтуванні 27-річного чоловіка затримали. Триває розслідування.



Поліція затримала підозрюваного / Фото Нацполіції