Таку заяву правоохоронець Томоакі Онідзука зробив на пресконференції 9 липня. Вбивство Абе сталося під час виступу політика днем раніше.

Зауважте Жахливий акт насильства, що не має виправдання, – Зеленський про вбивство Сіндзо Абе

Чому він зробив цю заяву

Високопоставлений поліцейський розповів журналістами, що сам затверджував план, за яким діяла охорона Абе. Тому й він вважає себе винним за цю жахливу подію.

Коли об 11:30 ранку надійшло перше повідомлення про інцидент, і ситуація була розкрита, це була вершина провини та жалю, які я відчув за 27 років роботи в правоохоронних органах,

– розкаявся Онідзука.

Він додав, що відчуває всю важкість власної відповідальності за вбивство експрем'єра Японії.

Що відомо про напад на Сіндзо Абе

Невідомий чоловік підійшов до політика та зробив 2 постріли з рушниці. Перший раз він промахнувся, а ось другий вже завдав Абе важких поранень.

Того одразу госпіталізувати, проте він помер уже в лікарні. За даними місцевих журналістів, зловмисник вистрілив у шию та груди загиблого.

Нападника затримали фактично відразу після скоєного замаху. Він виявився 41-річним колишнім військовий. Він сказав на допитах, що мав особисту образу на експрем'єра.

Важливо – показали відео з місця замаху на Абе: дивіться відео