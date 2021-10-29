Згідно зі списком скарг суду, опублікованих на сайті, заява надійшла 26 жовтня.

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Юрист повідомив, що сторона захисту хоче домогтися перекваліфікації справи. З його слів, із частини першої статті Кримінального кодексу України "Умисне вбивство" на частину першу статті "Вбивство через необережність".

Санкція – ув'язнення від 3 до 5 років або позбавлення волі на той самий термін.

Зверніть увагу! Речниця Полтавського апеляційного суду Інеса Прогляда зазначила, що станом на 28 жовтня заяву не передали до установи.

Що відомо про вбивство у тирі Полтави