Согласно списку апелляций суда, опубликованных на сайте, заявление поступило 26 октября.

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Юрист сообщил, что сторона защиты хочет добиться переквалификации дела. По его словам, с части первой статьи Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство" на часть первую статьи "Убийство по неосторожности".

Санкция – заключение от 3 до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

Обратите внимание! Пресс-секретарь Полтавского апелляционного суда Инесса Прогляда отметила, что по состоянию на 28 октября заявление не передали в учреждение.

Что известно об убийстве в тире Полтавы