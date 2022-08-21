Трагедія на Львівщині: тесть убив із рушниці зятя, після чого вистрілив собі в голову

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство з приміткою "самогубство". Наразі вони проводять розслідування.

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Поліцейські виявили в будинку 2 тіла

Приблизно о 9:00 21 серпня правоохоронці отримали дзвінок від медиків. Ті розповіли, що в будинку одного з сіл Самбірського району виявили тіло чоловіка без ознак життя.

За вказаною адресою негайно виїхали слідчо-оперативна група та інші співробітники поліції. Правоохоронці встановили особу загиблого. Ним виявився 46-річний місцевий житель.

Медики виявили на його тілі вогнепальне поранення в ділянці серця. Також поліцейські знайшли в будинку ще одне тіло – загиблого 74-річного чоловіка з вогнепальним пораненням голови.



У будинку знайшли 2 тіла / Фото поліції Львівщини

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Тесть вбив зятя та вкоротив собі віку

Як попередньо встановили правоохоронці, між зятем і тестем, які проживали в цьому будинку, виник конфлікт. Під час сварки старший чоловік вистрілив у груди молодшого з незареєстрованої гладкоствольної рушниці.

Внаслідок цього постраждалий помер на місці. Опісля зловмисник зачинився у своїй кімнаті та скоїв самогубство, вистріливши собі в голову.

Правоохоронці вилучили зброю, з якої він стріляв. Рушницю скерували на експертне дослідження.

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