У Києві розпочався суд над трьома чоловіками, через яких в жовтні 2022 року загинув військовий з добровольчого батальйону "Свобода". Одного з нападників звинувачують в умисному вбивстві, інших двох – у хуліганстві.

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Суд над нападниками на військового

10 травня Київська прокуратура повідомила про початок суду над трьома чоловіками, що спричинили вбивство військового – 34-річного добровольця батальйону "Свобода". Трагедія трапилася 21 жовтня 2022 року неподалік від будинку загиблого у Києві.

Олексій Щербина їхав на автомобілі і саме збирався припаркуватися, коли назустріч йому виїхав "Лексус" з трьома пасажирами. Військовий зробив їм зауваження, проте чоловіки відповіли агресивно, і незабаром зав’язалася бійка.

Оскільки їх було більше, то, звісно, вони побили Олексія. Відійшли, але словесна суперечка тривала. Вони знову повернулися до нього й почали бити. Тоді Олексій дістав травматичний пістолет,

– розповідає Всеволод Терентьєв, знайомий загиблого.

Після цього один з нападників також дістав вогнепальну зброю і вистрелив у військового. Згодом троє чоловіків зібрали гільзи і поїхали з місця злочину.

Відразу ж після вбивства свідки викликали поліцію, і правоохоронці затримали чоловіків ще навіть до того, як вони встигли позбавитися зброї.





Затримання нападників на Олексія Щербину / фото Київської міської прокуратури

Наразі ж одного з нападників, який і застрелив Щербину, звинувачують у умисному вбивстві, за що йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або ж довічне ув’язнення. На двох його поплічників суд наклав звинувачення у хуліганстві, і чоловіки можуть отримати від 3 до 7 років тюрми.

Попередні судимості нападників

Смертельний постріл здійснив 28-річний В’ячеслав Віцальнюк, інша справа якого вже розглядається у Гоолосіївському суді Києва – його звинувачують у шахрайстві.

Раніше Віцальнюка затримали за те, що він подзвонив літній жінці, назвався хірургом і сказав, що її донька потрапила в аварію, тож терміново потрібні гроші на операцію. Таким чином шахрай виманив у жінки 39 тисяч доларів, проте його відпустили під домашній арешт. Та навіть попри судимість у квітні поліція Дніпропетровської області видала Віцальнюку дозвіл на носіння зброї "на час воєнного стану".

Інший учасник вбивства, Леонід Ігнатенко, також має судимості – аж три. 2007 року його звинуватили у викраденні і побитті фермера з Новомосковського району Дніпропетровської області.

Та через закінчення терміну давності справи Ігнатенко та його спільники не отримали жодного покарання. Чоловіка притягали до відповідальності і за псування майна – п’яним він неодноразово трощив меблі і вікна в магазинах рідного селища Спаське.

Третього нападника, Ігоря Котирло, 2017 року судили за бійку – під час сутички в кафе він двічі вдарив свого опонента в обличчя. Потерпілий отримав забої, струс мозку, черепно-мозкову травму та травму вуха, проте в суді від звинувачень відмовився, тож Ігор Котирло жодного покарання не поніс.

Що відомо про Олексія Щербину