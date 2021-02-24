Гучне вбивство журналістки на Мальті: підозрюваний зізнався й отримав вирок
Журналістку Дафне Каруану Галісію вбили на Мальті у 2017. У справі є троє підозрюваних. 23 лютого стало відомо, що один із них визнав себе винним.
Джерело:The Times of Malta
Мовиться про Вінсента Муската. Під час судового засідання він заявив, що визнає усі висунуті йому звинувачення. Інші двоє підозрюваних не промовили жодного слова за весь день у суді.
Нагадаємо, у січні 2020 На Мальті через вбивство журналістки змінили прем'єр-міністра
Вбивство Дафне Каруани Галісії: останні новини у справі
- Вінсент Мускат просив уряд Мальти про помилування, але отримав відмову.
- Після цього Мускат вирішив піти на співпрацю зі слідством, аби отримати м'якший вирок.
- 23 лютого під час судового засідання він повністю визнав свою провину.
- А згодом і отримав вирок – 15 років за ґратами.
- Інші 2 звинувачених – брати Альфред та Джордж Деджорджо – мовчали протягом усього дня слухань.
Мальтійські ЗМІ також повідомили, що після оголошення вироку Вінсенту Мускату правоохоронці провели низку нових обшуків та затримань у справі. Але жодних деталей чи офіційної інформації про це немає.
Гучне вбивство журналістки на Мальті: що слід пам'ятати
- 16 жовтня 2017 року загинула 53-річна Дафне Каруана Галісія – її підірвали в автомобілі, використавши вибуховий пристрій на дистанційному керуванні.
- Жінка стала відома після публікації "Панамських документів" та була автором популярного блогу про корупцію серед політиків.
- Одним із головних фігурантів її розслідувань був прем'єр-міністр Мальти Джозеф Мускат та його дружина. Згодом главу уряду почали звинувачувати у гальмуванні розслідування вбивства Галісії, що й призвело до його відставки.
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