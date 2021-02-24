Журналістку Дафне Каруану Галісію вбили на Мальті у 2017. У справі є троє підозрюваних. 23 лютого стало відомо, що один із них визнав себе винним.

Мовиться про Вінсента Муската. Під час судового засідання він заявив, що визнає усі висунуті йому звинувачення. Інші двоє підозрюваних не промовили жодного слова за весь день у суді.

Нагадаємо, у січні 2020 На Мальті через вбивство журналістки змінили прем'єр-міністра

Вбивство Дафне Каруани Галісії: останні новини у справі

Вінсент Мускат просив уряд Мальти про помилування, але отримав відмову.

Після цього Мускат вирішив піти на співпрацю зі слідством, аби отримати м'якший вирок.

23 лютого під час судового засідання він повністю визнав свою провину.

А згодом і отримав вирок – 15 років за ґратами.

Інші 2 звинувачених – брати Альфред та Джордж Деджорджо – мовчали протягом усього дня слухань.

Мальтійські ЗМІ також повідомили, що після оголошення вироку Вінсенту Мускату правоохоронці провели низку нових обшуків та затримань у справі. Але жодних деталей чи офіційної інформації про це немає.

Гучне вбивство журналістки на Мальті: що слід пам'ятати

16 жовтня 2017 року загинула 53-річна Дафне Каруана Галісія – її підірвали в автомобілі, використавши вибуховий пристрій на дистанційному керуванні.

Жінка стала відома після публікації "Панамських документів" та була автором популярного блогу про корупцію серед політиків.

Одним із головних фігурантів її розслідувань був прем'єр-міністр Мальти Джозеф Мускат та його дружина. Згодом главу уряду почали звинувачувати у гальмуванні розслідування вбивства Галісії, що й призвело до його відставки.

Нагадаємо про найрезонансніші вбивства журналістів у світі протягом останніх років: Павла Шеремета в Україні у 2016, Вікторії Марінової в Болгарії, Яна Куцяка у Словаччині та Джамаля Хашоггі у Туреччині (всі – 2018 року).