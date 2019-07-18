Вбивство 5-річного хлопчика у Переяславі-Хмельницькому: з'явився четвертий підозрюваний

5-річного Кирила Тлявова вбили 31 травня, у злочині підозрюють двох вже екс-поліцейських та одного неповнолітнього. 18 липня прокуратура оголосила підозру ще одному 16-річному хлопцю.

Неповнолітній також був присутнім під час злочину та стріляв, повідомили у прокуратурі Київської області.

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Йому оголошено про підозру за статтею про "вчинення хуліганських дій із застосуванням вогнепальної зброї". У разі, якщо вину підозрюваного доведуть, то йому загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

16-літньому хлопцеві прокуратура клопотатиме в суді про обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

У вбивстві дитини у Переяславі-Хмельницькому підозрюють уже 4 осіб: 2 вже екс-поліцейських та 2 цивільних. Усі вони у день трагедії були на місці злочину. Внаслідок пострілів одного із цих осіб, дитина отримала смертельне поранення.

Директор ДБР Роман Труба наголошував, що для слідства була втрачена важливі доба, "адже тільки через добу ДБР отримала цю справу". Саме за цю добу зловмисники ймовірно і знищили зброю, тож цей факт не дозволяє встановити, хто саме з підозрюваних стріляв.

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Кого підозрюють у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова?Підозрюють, що у дитину стріляли 2 п'яних поліцейських – старший сержант Володимир Петровець і лейтенант Іван Приходько, а також 2 цивільних, серед яких – неповнолітній. Поліцейських затримали та арештували. Слідчі не виключають, що застрелити маленького Кирила міг і 14-річний син підозрюваного Петровця.



Самі ж підозрювані переконували, що хлопчик послизнувся та впав. Лікарі ж повідомили, що у дитини було повністю роздроблено череп через кульове поранення. Витягнути кулю так і не змогли, і 3 червня хлопчик помер. 5 червня у Переяславі-Хмельницькому відбувся похорон Кирила.



Деяким підозрюваним уже обрали запобіжний захід – 60 днів без права внесення застави. За статтею про умисне вбивство малолітньої дитини обом правоохоронцям загрожує від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

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