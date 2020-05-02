Вбивство 5-річного Кирила Тлявова: ЗМІ повідомили, що двоє підозрюваних вже на волі

Двоє підозрюваних у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова на початку березня 2020 року вийшли на волю з СІЗО. Мовиться про експоліцейського Володимира Петровця та цивільного Дмитра Кривошея. Їх нібито випустили під заставу на суму 237 тисяч гривень.

Таку інформацію оприлюднило hromadske із посиланням на бабусю вбитого хлопчика і адвоката одного з підозрюваних. Підтверджує це також і журналіст Дмитро Гнап на своїй фейсбук-сторінці.

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Бабуся хлопчика Олександра Тлявова також зазначила, що Петровця і Кривошея відпустили ще на початку березня.

Наразі під вартою залишився один підозрюваний – колишній поліцейський Іван Приходько. Ще один підозрюваний – неповнолітній син Петровця перебуває під домашнім арештом.

Коли їм зменшили суму застави, вони невдовзі внесли її та вийшли,

– зазначив адвокат одного з підозрюваних Віктор Чевгуз.

Водночас за інформацією Дмитра Гнапа нещодавно на суд по цій справі приходили депутати міської ради Переяслава. Вони нібито просили відпустити лейтенанта Приходька на поруки. Саме від його пострілу загинув хлопчик. Поки що суд їм відмовив.

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