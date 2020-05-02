Вбивство 5-річного Кирила Тлявова: ЗМІ повідомили, що двоє підозрюваних вже на волі
Двоє підозрюваних у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова на початку березня 2020 року вийшли на волю з СІЗО. Мовиться про експоліцейського Володимира Петровця та цивільного Дмитра Кривошея. Їх нібито випустили під заставу на суму 237 тисяч гривень.
Таку інформацію оприлюднило hromadske із посиланням на бабусю вбитого хлопчика і адвоката одного з підозрюваних. Підтверджує це також і журналіст Дмитро Гнап на своїй фейсбук-сторінці.
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Бабуся хлопчика Олександра Тлявова також зазначила, що Петровця і Кривошея відпустили ще на початку березня.
Наразі під вартою залишився один підозрюваний – колишній поліцейський Іван Приходько. Ще один підозрюваний – неповнолітній син Петровця перебуває під домашнім арештом.
Коли їм зменшили суму застави, вони невдовзі внесли її та вийшли,
– зазначив адвокат одного з підозрюваних Віктор Чевгуз.
Водночас за інформацією Дмитра Гнапа нещодавно на суд по цій справі приходили депутати міської ради Переяслава. Вони нібито просили відпустити лейтенанта Приходька на поруки. Саме від його пострілу загинув хлопчик. Поки що суд їм відмовив.
Що відомо про вбивство Кирила Тлявова
- Дитина зазнала вогнепального поранення голови 31 травня 2019 року в Переяславі. Хлопчик помер не одразу, спершу його відвезли до реанімації з тяжкою закритою черепно-мозковою травмою, забоєм головного мозку, внутрішньо-мозковою гематомою, переломом скроневої кістки. Кирилові зробили операцію, проте 3 червня він помер.
- Спочатку місцеві поліцейські стверджували, що 4 дітей гуляли на вулиці, а 5-річний хлопчик з необережності нібито посковзнувся, впав на асфальт і вдарився у камінь, через що й отримав травму голови. Проте згодом з’ясувалося, що поліцейські були п'яними й вирішили постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах неподалік від місця, де гуляв Кирило. Одним із пострілів поліцейські поцілили у дитину.
- Підозрювані не знали, що влучили у Кирила Тлявова. Після смертельного пострілу вони поїхали розважатися.
- Раніше ексголова ДБР Роман Труба заявляв, що у 5-річного хлопчика з Переяслава стріляв інспектор поліції. Куля влучила в камінь і рикошетом попала в хлопчика.
- 4 червня 2019 року суд взяв під варту підозрюваних у вбивстві Кирила Тлявова — поліцейських Володимира Петровця та Івана Приходька.
- Спочатку їх підозрювали за статтями "хуліганство" і "завдання тяжких тілесних ушкоджень" (коли хлопчик ще був живий), однак згодом прокуратура перекваліфікувала підозру на статтю "умисне вбивство".
- Слідство також перевіряло версію, що вистрілити міг син поліціянта.
- Врешті 5 листопада 2019 року у справі про вбивство 5-річного Кирила оголосили підозри чотирьом особам: поліцейським Івану Приходьку, Володимиру Петровцю, цивільному Дмитру Кривошею та неповнолітньому сину Петровця.
- 6 грудня 2019 року Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування у цій справі.