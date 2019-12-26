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      Вбивство бійця АТО: поліція затримала організатора

      827 Читать новость на русском
      Поліція затримала організатора вбивства учасника АТО / www.npu.gov.ua

      Поліція затримала ймовірного організатора убивства учасника АТО у 2017 році у місті Кагарлик, що на Київщині. Правоохоронці розшукували його два роки.

      Затриманим виявився 47-річний уродженець Кагарлика, кримінальний злодій на прізвисько "Лощ", повідомили на сайті Нацполіції.

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      Чоловік неодноразово відбував покарання за злочини у місцях позбавлення волі, мав вплив у кримінальному світі,
      – йдеться у повідомленні.

      Його затримали після 2 років пошуків. Правоохоронці вирішують питання про оголошення підозри затриманому. Запобіжний захід для нього обере суд. 

      Що відомо про напад у місті Кагарлик

      • У 2017 під час бійки поблизу магазину в місті Кагарлик чоловік завдав ножем смертельних ударів 33-річному місцевому жителю. Від травм чоловік помер на операційному столі. Його молодшого брата теж поранили, але його життя вдалося врятувати.
      • Поліція затримала ймовірного нападника. Кримінальне провадження з обвинувальним вироком вже відправили до суду.
      • Його напарнику, який був організатором цього нападу, вдалося втекти. Після чого місцева поліція оголосила його в розшук.
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      сьогодні
      10142
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Поліція АТО Вбивство
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