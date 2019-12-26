Вбивство бійця АТО: поліція затримала організатора
Поліція затримала ймовірного організатора убивства учасника АТО у 2017 році у місті Кагарлик, що на Київщині. Правоохоронці розшукували його два роки.
Затриманим виявився 47-річний уродженець Кагарлика, кримінальний злодій на прізвисько "Лощ", повідомили на сайті Нацполіції.
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Чоловік неодноразово відбував покарання за злочини у місцях позбавлення волі, мав вплив у кримінальному світі,
– йдеться у повідомленні.
Його затримали після 2 років пошуків. Правоохоронці вирішують питання про оголошення підозри затриманому. Запобіжний захід для нього обере суд.
Що відомо про напад у місті Кагарлик
- У 2017 під час бійки поблизу магазину в місті Кагарлик чоловік завдав ножем смертельних ударів 33-річному місцевому жителю. Від травм чоловік помер на операційному столі. Його молодшого брата теж поранили, але його життя вдалося врятувати.
- Поліція затримала ймовірного нападника. Кримінальне провадження з обвинувальним вироком вже відправили до суду.
- Його напарнику, який був організатором цього нападу, вдалося втекти. Після чого місцева поліція оголосила його в розшук.
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