Вбивство бійця АТО: поліція затримала організатора

Поліція затримала ймовірного організатора убивства учасника АТО у 2017 році у місті Кагарлик, що на Київщині. Правоохоронці розшукували його два роки.

Затриманим виявився 47-річний уродженець Кагарлика, кримінальний злодій на прізвисько "Лощ", повідомили на сайті Нацполіції. Читайте також: У Харкові серед ночі невідомі підірвали банкомат та вкрали гроші Чоловік неодноразово відбував покарання за злочини у місцях позбавлення волі, мав вплив у кримінальному світі,

– йдеться у повідомленні. Його затримали після 2 років пошуків. Правоохоронці вирішують питання про оголошення підозри затриманому. Запобіжний захід для нього обере суд. Що відомо про напад у місті Кагарлик У 2017 під час бійки поблизу магазину в місті Кагарлик чоловік завдав ножем смертельних ударів 33-річному місцевому жителю. Від травм чоловік помер на операційному столі. Його молодшого брата теж поранили, але його життя вдалося врятувати.

Поліція затримала ймовірного нападника. Кримінальне провадження з обвинувальним вироком вже відправили до суду.

Його напарнику, який був організатором цього нападу, вдалося втекти. Після чого місцева поліція оголосила його в розшук.