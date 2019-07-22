Вбивство "Сармата": ймовірних замовників-нардепів викликають на допит – фото повісток

Повторні повістки депутатам Олександру Пономарьову і Сергію Валентирову збирається вручити поліція. На допит у справі вбивства активіста Віталія Олешка "Сармата" вони не поспішають.

Обидва є кандидатами від "Опозиційної платформи За життя" на виборах у Раду по мажоритарних округах у Запорізькій області. При чому Пономарьов, якому днями правоохоронці вже вручали повістку, на своєму окрузі поки що лідирує. Цього не скажеш про Валентирова, він поки зберігає третю позицію.

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Про те, що ймовірними замовниками вбивства Олешка можуть бути ці два нардепи заявляв Мустафа Найєм. Окрім того, він оприлюднив відео, на якому видно, як Олександру Пономарьову вручають повістку з викликом на допит у справі вбивства активіста.

Поліція змушена повторно викликати Пономарьова і Валентирова на допит, бо вони на попередній виклик так і не з’явилися.





Повістки Пономарьову і Валентирову/ фото прес-служби Нацполіції

Як поліція коментує виклик Пономарьова на допит: відео

Хто такий Олександр Олешко?Олешко з позивним "Сармат" був активістом з Бердянська та ветераном бойових дій Донбасі. Він був учасником "Самооборони Бердянська" під час Революції Гідності. У травні 2014 року Олешко записався до складу підрозділу "Шторм" батальйону "Донбас" і вирушив воювати на окуповані території.



Що відомо про його вбивство?Олешка вбили 31 липня 2018 року у Бердянську на очах у дружини та друзів. Нападник застрелив "Сармата" з мисливської рушниці у дворі готелю "Атмосфера", який активіст збудував власноруч, і в якому проживав.



У вбивстві підозрюють колишніх членів батальйону "Торнадо", які є мешканцями Дніпра та колишніми учасниками АТО на Донбасі. Це – Артем Матюшин, Микола Ломака, Олександр Обухов та Максим Володимиренков. Вони входили до складу злочинного угруповання Дніпра, яким керував Віктор Власюк.



В організації вбивства підозрюють Михайла Сігіду. За даними слідства, саме Сігіда організовував та координував дії ймовірних виконавців злочину, надавав їм зброю, гроші та авто, на якому підозрювані у злочині приїхали вбивати Олешка. Він перебуває під вартою.