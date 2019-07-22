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      Вбивство "Сармата": ймовірних замовників-нардепів викликають на допит – фото повісток

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      Віталій Олешко
      Віталій Олешко / фото з відкритих джерел

      Повторні повістки депутатам Олександру Пономарьову і Сергію Валентирову збирається вручити поліція. На допит у справі вбивства активіста Віталія Олешка "Сармата" вони не поспішають.

      Обидва є кандидатами від "Опозиційної платформи За життя" на виборах у Раду по мажоритарних округах у Запорізькій області. При чому Пономарьов, якому днями правоохоронці вже вручали повістку, на своєму окрузі поки що лідирує. Цього не скажеш про Валентирова, він поки зберігає третю позицію.

      До теми: Вбивство Віталія Олешка "Сармата": замовити злочин могли два нардепи

      Про те, що ймовірними замовниками вбивства Олешка можуть бути ці два нардепи заявляв Мустафа Найєм. Окрім того, він оприлюднив відео, на якому видно, як Олександру Пономарьову вручають повістку з викликом на допит у справі вбивства активіста.

      Поліція змушена повторно викликати Пономарьова і Валентирова на допит, бо вони на попередній виклик так і не з’явилися.

      повістка вбивство Сармата
      повістка Сармат
      Повістки Пономарьову і Валентирову/ фото прес-служби Нацполіції 

      Як поліція коментує виклик Пономарьова на допит: відео

      Хто такий Олександр Олешко?Олешко з позивним "Сармат" був активістом з Бердянська та ветераном бойових дій Донбасі. Він був учасником "Самооборони Бердянська" під час Революції Гідності. У травні 2014 року Олешко записався до складу підрозділу "Шторм" батальйону "Донбас" і вирушив воювати на окуповані території.

      Що відомо про його вбивство?Олешка вбили 31 липня 2018 року у Бердянську на очах у дружини та друзів. Нападник застрелив "Сармата" з мисливської рушниці у дворі готелю "Атмосфера", який активіст збудував власноруч, і в якому проживав.

      У вбивстві підозрюють колишніх членів батальйону "Торнадо", які є мешканцями Дніпра та колишніми учасниками АТО на Донбасі. Це – Артем Матюшин, Микола Ломака, Олександр Обухов та Максим Володимиренков. Вони входили до складу злочинного угруповання Дніпра, яким керував Віктор Власюк.

      В організації вбивства підозрюють Михайла Сігіду. За даними слідства, саме Сігіда організовував та координував дії ймовірних виконавців злочину, надавав їм зброю, гроші та авто, на якому підозрювані у злочині приїхали вбивати Олешка. Він перебуває під вартою.

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      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Поліція Вбивство Віталія Олешка "Сармата"
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