Вбивця і ґвалтівник 12-річної дитини вийшов на волю і намагався задушити дівчину

У Рівному 26-річний чоловік після виходу з в’язниці за зґвалтування і вбивство дівчинки знову намагався вчинити наругу. За попередній злочин він отримав 14 років тюрми, однак звільнився місяць тому за законом Савченко.

Близько опівночі у Рівному 2 жовтня на 24-річну дівчину напав чоловік і почав душити. Як зазначає поліція Рівненщини, врятуватися їй допоміг телефонний дзвінок. Під час нападу вона розмовляла з подругою і встигла розказати, де перебуває.

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Злочинець вдарив свою жертву, а коли та знепритомніла, затягнув у кущі. Отямившись, вона впізнала нападника, бо той був її сусідом. Чоловік знову почав її душити, однак за хвилину прибули патрульні.



Нападника шукали усю ніч / npu.gov.ua

Ґвалтівник встиг втекти. Усю ніч його шукали, а вранці, близько 10 години, знайшли біля квартири, де він жив.

Виявилося, що 26-річний чоловік уже був судимим за страшний злочин: у 17 років він зґвалтував і вбив 12-річну дівчинку. Йому призначили 14 років в’язниці, але нещодавно випустили на волю за законом Савченко.

Наразі нападник перебуває в ізоляторі. Йому загрожує довічне позбавлення волі.