Відповідну заяву озвучив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов. Про це він розповів ввечері 31 березня в ефірі каналу "Рада".

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Сьогодні (мовиться про 31 березня – 24 канал) у нас був ракетний обстріл неподалік від міста Харкова,

– розповів посадовець.

Олег Синєгубов розповів, що фіксують також інтенсивний артилерійський обстріл у районах міста.

Попри це, життєдіяльність міста відновлюють – відкривається малий та середній бізнес. Тобто підприємці почанають працювати не тільки на волонтерську діяльність. Глава ОВА припустив, що це правильно – навіть у тих умовах, в яких наразі перебувають.

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