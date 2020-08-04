За три місяці до місцевих виборів у Києві лідерство зберігає діючий мер Віталій Кличко. Друге місце фактично розділяє кілька кандидатів. Про електоральні тенденції столиці України і можливі інтриги на київських виборах, – в нашому матеріалі.

Які фактори визначальні на виборах у Києві

Як розповів 24 каналу заступник директора групи "Рейтинг" Любомир Мисів, місцеві вибори у зв’язку із реформою децентралізації стали дуже цікавими. Боротьба дуже серйозна. Бо тепер це реальна влада: розподіл бюджету, впливи на процеси, площадка для виходу на загальнонаціональний рівень.

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Обираючи місцеву владу, українці голосують за певну стабільність і зрозумілість дій. Тому багато мерів наразі мають захмарні рейтинги. Кличко також має високі рейтинги, хоча в нього є певна конкуренція,

– зауважує Любомир Мисів.



Наразі Сергій Притула на другому місці / Фото Facebook

За словами соціолога, наразі рейтинги Кличка визначають два фактори. Перший – немає відчутної конкуренції. У його опонентів слабкі виборчі кампанії. По-друге, Кличко – діючий мер, багато що змінив у Києві за п’ять років. Його кампанія побудована на тому, що він змінює образ столиці. Попри всі скандали навколо Кличка.

Ситуація в Києві може критично змінитися. На рейтинги можуть вплинути скандали, пов’язані із Кличком. Особливо, якщо це стосуватиметься корупції, несправедливості відносно громадян. Це те, що дуже чутливо для українців. Тоді розклади в рейтингах можуть стати іншими. Бо немає чіткого кандидата на другому місці,

– наголошує Мисів.

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Кого з кандидатів підтримують кияни:

Згідно опитування соціологічної групи "Рейтинг" на виборах мера Києва голоси розподіляються так:

Віталій Кличко ("УДАР") – 37,5%;

Сергій Притула ("Голос") – 10,4%;

Ірина Верещук ("Слуга народу") – 8,4%;

Андрій Пальчевський (самовисування) – 8,1%;

Олексія Гончаренко ("Європейська солідарність") – 4,8%;

Олександр Попов (самовисування) – 4,1%;

не визначилися – 8,5%.

Решта кандидатів набирають менше 4% голосів. Якщо ж брати опитування серед усіх, хто вже визначився з вибором і має намір голосувати, то відрив у Кличка становить понад 30% – 41,7% проти 11,6% у Притули, який іде другим.



Рейтинги кандидатів у мери Києва / Інфографіка 24 каналу

Увага Верещук проти Кличка: які плюси та мінуси рішення "Слуги народу"

Які фактори важливі для виходу в другий тур виборів мера Києва

Любомир Мисів нагадує: рік тому, коли в "Слуги народу" були дуже високі рейтинги, будь-який кандидат від цієї партії виграв би у Кличка. Втім, за цей період різко змінилися загальні настрої в країні. На місцевому рівні людям властивий оптимізм. У Києві місцеву ситуацію, як правильну, оцінює близько половини опитаних.

"Для виходу в другий тур виборів мера Києва визначальним є рейтинг партії "Слуга народу". Зокрема, Сергій Притула потрапляє в нішу нових кандидатів, відповідає вподобанням виборців, які голосували за "Слугу народу". На тлі негативної динаміки рейтингу партії влади її виборець шукає альтернативу. Тому рейтинг кандидатки від "Слуги народу" Ірини Верещук майже вдвічі менше, ніж у самої партії", – зазначає Мисів.

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Експерт підкреслює: так звані старі партії знаходяться в незрозумілому стані. Позитивна динаміка у "Європейської солідарності" Порошенка в Києві пояснюється тим, що її асоціюють із Кличком. Тому в кандидата від "ЄС" Олексія Гончаренка дуже мала підтримка. Але в партій "Батьківщина" і "Опозиційна платформа – За життя" невисокі рейтинги. І їхнє завдання на осінніх виборах – потрапити в Київраду. І така ситуація для цих партій критична в багатьох регіонах. Місцеві партійні проєкти діючих мерів рвуть загальноукраїнські партії.



Які шанси у кандидатки від "Слуги народу" Ірини Верещук / Фото Facebook

При цьому Любомир Мисів зауважує: динаміка рейтингу "Слуги народу" в Києві нисхідна, зважаючи на загальну картину по країні. Йде розчарування через надзвичайно високі очікування після приходу до влади Зеленського. Але високі очікуванні рано чи пізно зникають.

Завдання "Слуги народу" – зафіксуватися в якійсь точці і втримати свої рейтинги. У момент виборів ті, хто не визначився, як правило, голосують за лідерські партії. Вибори короткі. Партія влади може зробити якийсь цікавий крок перед виборами, і це підніме її рейтинги,

– вважає Любомир Мисів.