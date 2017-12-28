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ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ТЕРАКТ У САНКТ-ПЕТЕРБУРЗІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ НОВОРІЧНІ СВЯТА

Вибух у супермаркеті Санкт-Петербурга: стало відомо про склад вибухівки

14:28, сьогодні 1589
Фото з місця вибуху у супермаркеті Санкт-Петербурга
Фото з місця вибуху у супермаркеті Санкт-Петербурга / Фото з вільних мереж

Вибухівка, яка здетонувала у магазині "Перекресток" у Санкт-Петербурзі, була саморобною. Вона складалася з тротилової шашки та елементів ураження.

Про це повідомляє "Интерфакс" із посиланням на джерела.

Вибух у супермаркеті "Перекресток" у Санкт-Петербурзі стався ввечері 27 грудня. Саморобна вибухівка була закладена у камері зберігання. Від вибуху постраждали 13 осіб.

"Була шашка (тротилова). І були елементи ураження – болти і гайки", – сказав співрозмовник видання.

Читайте також: З’явилося відео закладення вибухівки у супермаркеті Петербурга

Інше джерело видання уточнило, що, за першими оцінками, потужність саморобної вибухівки становила близько 150 грамів у тротиловому еквіваленті.

"Пристрій був начинений елементами ураження у вигляді гайок", – сказало джерело.

До слова, президент Росії Володимир Путін назвав вибух у Санкт-Петербурзі терактом.

Теги: Новини Росії Вибух Надзвичайні ситуації Теракт у Санкт-Петербурзі
Джерело: 24 Канал
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