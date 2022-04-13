У виданні заявили, що це фейк. BBC ніяк не пов'язані з виготовленням та поширенням цього відео.

До теми Закривавлену іграшку із вокзалу Краматорська передадуть у представництво ООН

Наразі ЗМІ працює над тим, щоб якось видалити відео з мережі.

Нам відомо про фейкове відео з брендом BBC News, у якому говорять про те, що Україна відповідальна за ракетну атаку на залізничний вокзал Краматорська минулого тижня. BBC вживає заходів для видалення відео. Ми закликаємо людей не ділитися цим і перевіряти історії на вебсайті BBC News,

– заявили представники видання.

Обстріл вокзалу у Краматорську: головне

8 квітня Росія нанесла 2 ракетних удари по залізничному вокзалу Краматорська. На той момент там перебували майже 4 тисячі мирних жителів. Люди чекали на евакуаційний потяг. Про те, що у місті відбувається евакуація, було відомо усім.

Одна з ракет влучила у тимчасовий зал очікування, де були сотні людей.

Внаслідок цього обстрілу Росія вбила щонайменше 52 мирних мешканців, які намагались евакуюватися з міста, і 109 поранила.

Уламки ракети знайшли за 40 метрів від епіцентру удару, що свідчить про високу потужність. Ворог використав "Точку-У".

Доказів про те, що саме Росія відповідальна за обстріл вокзалу, більш ніж достатньо.

Важливо – Як живе Краматорськ після обстрілу вокзалу: дивіться відео