Про це Вікторія Обідіна розповіла в інтерв'ю 24 каналу. Вона поділилася спогадами, як пояснювала доньці те, що відбувається, і чому доводиться жити в бункері.

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Мама й донька пережили потужні обстріли "Азовсталі"

Вікторія розповіла, що завжди була разом зі своєю донькою Алісою. Один з обстрілів росіян був настільки потужний, що донька запитала в мами, чи виживуть вони.

Жінка зізналася, що розуміла, що шансів вкрай мало, але заспокоювала доньку. На щастя, мама й дівчинка вижили.

Під час обстрілів я завжди була разом з нею. Заспокоювала, казала, що все буде добре. Одного разу нас дуже сильно обстрілювали й вона запитала мене, чи це наш останній день. Я розуміла, що швидше за все – так, але їй цього не казала. Я говорила, що ми будемо жити, що все буде добре. Ну ось, вижили,

– сказала вона.

Інтерв'ю з Вікторією Обідіною: дивіться відео

Росіяни розлучили маму й доньку

Після того, як українські захисники й захисниці, вийшли з "Азовсталі", Вікторія потрапила у полон до російських військових на 165 днів.

На щастя, дівчинку вдалося вивезти на підконтрольну територію України, після чого її забрали рідні до Польщі.

Зазначимо, що російські військові приблизно з березня і до травня потужно бомбардували "Азовсталь" у Маріуполі, де перебували військові та цивільні. У середині травня українські захисники й захисниці вийшли з "Азовсталі" та потрапили в полон до росіян.

Станом на 24 листопада з полону Росії звільнено 1269 осіб.