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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      "Він принижує мою гідність": митрополит Симеон позивається до суду на очільника УПЦ МП Онуфрія

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      Митрополит Вінницький і Барський Симеон, який перейшов з Московського патріархату до Православної церкви України позивається до суду на свого колишнього керівника – очільника УПЦ МП митрополита Онуфрія. Мовляв, той весь час принижує його честь та гідність.

      Про це у прямому ефірі розповів кореспондент 24 каналу.

      Читайте також: Як РПЦ заважає переходу парафій до Православної церкви України: заява Епіфанія

      Цей судовий процес – унікальний, адже вперше в Україні колишній керівник єпархії Московського патріархату звернувся до мирського суду щодо захисту честі та гідності. 

      Проте питання не лише в цьому, а ще й у майнових та юридичних правах. Виявилося, що суд наклав заборону на реєстрацію нового намісника єпархії МП Варсонофія.

      Тобто зараз він фактично без посади та не має доступу до банківських рахунків та майна вінницької єпархії. Відповідно, Московський патріархат у Вінниці – без юридичного керівника.

      Митрополит Варсонофій
      Архієпископ Варсонофій

      Судове засідання 30 січня все ж не відбулося, його перенесли через хворобу судді на невизначений термін. Представники УПЦ МП переконані, що судді спеціально затягують справу.

      Понад 500 вірян Московського патріархату прийшли до будівлі міського суду у Вінниці, щоб висловити свою підтримку митрополиту Онуфрію. Все обійшлося мирно, жодних сутичок не виникало. Зазначимо, що самого митрополита Симеона в суді не було. 

      Загалом до новоствореної Православної церкви України перейшли майже півтори сотні парафій колишньої Української православної церкви Московського патріархату й наразі ПЦУ має вже близько 7 тисяч парафій.

      Водночас, УПЦ Московського патріархату налічує понад 12 тисяч офіційно зареєстрованих парафій в Україні, проте реальна їх кількість є меншою, і сягає близько 10 тисяч.

      Як створювалась Православна церква України?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й надали дозвіл на створення Єдиної помісної церкви.

      15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України. Предстоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. А кафедральним собором ПЦУ стане Михайлівський Золотоверхий собор у Києві.

      Після створення ПЦУ під її юрисдикцію почали переходити парафії храмів УПЦ МП. В Україні також схвалили закон, згідно з яким, протягом 3 місяців УПЦ МП повинна перейменуватися на Російську православну церкву.

      Теги: Новини України Релігія Православна церква України УПЦ МП
      Джерело: 24 канал
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