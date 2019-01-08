"Він рятує життя бійців – допоможіть врятувати життя його доньки"

Чотирирічна Єва терміново потребує допомоги.

Єві Кузнєцовій усього чотири (!) рочки. Дівчинці поставили діагноз – гострий лімфобластний лейкоз (рак крові). Попри вік і онкологічне відділення Охматдиту, вона слухається і не вередує. Мала чемно виконує всі настанови лікарів й краще за дорослих тримається на процедурах.

Тато Єви – військовий лікар, анестезіолог. Він рятує життя у Центральному військовому шпиталі, а зараз перебуває у зоні ООС. Коли волонтери говорять про батька малої, то кажуть "наш лікар". Думаю, цим "наш" розкривається вся суть Андрія.

Молода родина робить усе можливе, аби врятувати Єву. Але заробітку військового лікаря недостатньо для дорогого лікування. Також дівчинці постійно потрібні донори крові:

- чоловіки на тромбоконцентрат О(І) +/-;

- чоловіки, жінки О(І) + на ермасу.

Реквізити:

5168 7422 2852 0981 (євро)

5168 7453 2083 0828 (грн)

4149 6293 1108 7712 (USD)

Facebook мами, де можна переглянути подробиці тут.

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