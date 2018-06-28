Вінницька птахофабрика: чи є загрози для здоров'я людей та чистоті довкілля

На початку червня затримали власника "Гаврилівських курчат" за підозрою у створенні пташиного могильника у Київській області. А на Вінниччині представники сіл Оляниця, Заозерне та Клебань, скаржаться, мовляв, компанія "Миронівський хлібопродукт" забруднює довкілля, що загрожує здоров'ю людей.

У Заозерному на Вінничині понад 800 мешканців. Раніше село було занедбаним, нині понад ста людей працюють на птахофабриці МХП "Вінницька птахофабрика". Як розповідають місцеві, завдяки інвестору в них відремонтували шкільний спортзал, зробили парк з фонтанами і дитячим майданчиком, водопровід, на черзі – ремонт клубу.

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За словами сільського голови, чистоті довкілля птахофабрика не загрожує, а з невдоволених лише єдина жінка, яка проживає на краю села і скаржиться, що її отруюють хімікатами, якими обробляють поле.

Аби не забруднювати довкілля, на підприємстві дотримуються усіх екологічних вимог, переконує директор Вінницької птахофабрики. А через те, що продукція постачається у 60 країн світу, зокрема і в ЄС, екологічність виробництва регулярно перевіряють ще й європейські інспектори. Претензій з боку контролерів не було жодного разу, переконує директор.

Зараз ми під'їжджаємо до споруд, які очищають воду. Там неодноразово міряли та всім показували. Насправді вода з Бугу значно брудніша, ніж ця,

– зазначив директор "Вінницької птахофабрики" ВП ПАТ "МХП" Ігор Лещенко.

Вода, загалом проходить кілька стадій очищення, а саме хімічну, фізичну, бактеріальну, надтонкий фільтр і насичення киснем.

За словами керівництва заводу МХП, вони не причетні до забруднення довкілля, адже інвестують значні кошти в його збереження та обладнання новими потужними очисними спорудами.