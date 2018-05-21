Випуск новин за 16:00: Отруєння невідомою речовиною в школі. Обшуки у Криму

У випуску новин за 21 травня станом на 16:00 – через різкий запах невідомої речовини у Миколаєві зі школи евакуювали майже 400 дітей, з них 40 школярів доставили до лікарні для уточнення стану здоров'я. В окупованому Криму знову обшуки і затримання, вранці працівники ФСБ вдерлися у домівки кримських татар у Бахчисараї та Доллиному.

Також у випуску: Російські бойовики обстріляли дитячий Центр психологічної реабілітації в Торецьку на Донеччині. У Тернополі призовник, втікаючи від військкомату, вистрибнув з 5-го поверху призовного пункту. Українські диверсанти підірвали міст через залізничні колії біля села Іванівка на Луганщині.