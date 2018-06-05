Випуск новин за 19:00: Лист від Сенцова. Конфіскація майна

У випуску новин за 5 червня станом на 19:00 – український режисер Олег Сенцов, який вже кілька тижнів голодує у російській тюрмі, написав лист лідерам країн "Великої сімки" з подякою за допомогу. У неплатника аліментів забрали авто, через борг перед власними дітьми. Уперше в Україні через невиплату аліментів держава конфіскувала в боржника Ferrariі, і має намір продати автівку.

Також у випуску: Видання "Страна" оприлюднила "розстрільний список" з 47 журналістів. На Чернігівщині застрелився Леонід Кантер. Лікарі в колонії заливатимуть Сенцову поживну суміш через ніс, якщо він не припинить голодування.