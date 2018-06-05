21:05
5 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
14°C
26°C 14°C
  • середа
    19°C 11°C
  • четвер
    22°C 9°C
  • п'ятниця
    24°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Храми без туалетів. Діти Путіна
Вєсті Кремля
14:51, сьогодні
Вєсті.UA. Мрії Тимошенко. Клоун Царьов
Вєсті.UA
21:32, 4 червня
Куди "Ідріска" витратила мільйони гривень обманутих туристів: розслідування про туроператорів
ЦРУ
09:14, 1 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Студентська сесія
Згадати все
00:27, 2 червня
Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
ОЛЕГ СЕНЦОВ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА

Випуск новин за 19:00: Лист від Сенцова. Конфіскація майна

Випуск новин 60 Читать новость на русском

У випуску новин за 5 червня станом на 19:00 – український режисер Олег Сенцов, який вже кілька тижнів голодує у російській тюрмі, написав лист лідерам країн "Великої сімки" з подякою за допомогу. У неплатника аліментів забрали авто, через борг перед власними дітьми. Уперше в Україні через невиплату аліментів держава конфіскувала в боржника Ferrariі, і має намір продати автівку.

Також у випуску:

Видання "Страна" оприлюднила "розстрільний список" з 47 журналістів. 

На Чернігівщині застрелився Леонід Кантер.

Лікарі в колонії заливатимуть Сенцову поживну суміш через ніс, якщо він не припинить голодування.

Теги: Новини України Новини політики Випуск новин Законодавство Україна – Росія Гроші Новини Росії Українці в полоні РФ Олег Сенцов Велика сімка Діти
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Найкращі університети України: оприлюднили ТОП-200 вишів
сьогодні, 21:01 Найкращі університети України: оприлюднили ТОП-200 вишів
739
Готівковий курс валют 5 червня: долар та євро пішли вгору
сьогодні, 19:40 Готівковий курс валют 5 червня: долар та євро пішли вгору
331
Топ-5 освіжаючих напоїв, які можна приготувати самостійно
сьогодні, 10:00 Топ-5 освіжаючих напоїв, які можна приготувати самостійно
557
ЧС-1930 з футболу: перші герої і "вбивці", підкупи і пістолетний салют
сьогодні, 20:01 ЧС-1930 з футболу: перші герої і "вбивці", підкупи і пістолетний салют
284
Нова пенсія українців: навіщо, як та коли почнемо накопичувати
сьогодні, 19:02 Нова пенсія українців: навіщо, як та коли почнемо накопичувати
Яніна Ткачук 1854
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук