Випуск новин за 20:00: "Слуга народу" як частина президентської кампанії. Соціологія про секс

У випуску новин за 14 лютого станом на 20:00 – чи вважають серіал "Слуга народу" частиною кампанії Зеленського 24 каналу розповів політичний консультант кандидата Дмитро Разумков. До Дня Валентина соціологи опитали дві тисячі чоловіків і жінок і з'ясували, кому більш важливий секс, хто допускає право зустрічатися з кількома партнерами та чи може бути секс товаром.

Також у випуску: Рейтинг кандидатів у президенти очолив Володимир Зеленський, за даними КМІС. Сергій Березенко із БПП заявив, що рейтинг Порошенка також стрімко зростає. Єпископа УПЦ МП Гедеона не пустили в Україну через проблеми з документами.