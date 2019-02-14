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      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА
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      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА

      Випуск новин за 20:00: "Слуга народу" як частина президентської кампанії. Соціологія про секс

      Випуск новин 35 Читать новость на русском

      У випуску новин за 14 лютого станом на 20:00 – чи вважають серіал "Слуга народу" частиною кампанії Зеленського 24 каналу розповів політичний консультант кандидата Дмитро Разумков. До Дня Валентина соціологи опитали дві тисячі чоловіків і жінок і з'ясували, кому більш важливий секс, хто допускає право зустрічатися з кількома партнерами та чи може бути секс товаром.

      Також у випуску:

      Рейтинг кандидатів у президенти очолив Володимир Зеленський, за даними КМІС.

      Сергій Березенко із БПП заявив, що рейтинг Порошенка також стрімко зростає.

      Єпископа УПЦ МП Гедеона не пустили в Україну через проблеми з документами.

      blog_ava
      ТОП-14 фільмів про любов до Дня Святого Валентина
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      Теги: Випуск новин Володимир Зеленський Секс
      Джерело: 24 канал
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