Випуск новин за 20:00: "Слуга народу" як частина президентської кампанії. Соціологія про секс
У випуску новин за 14 лютого станом на 20:00 – чи вважають серіал "Слуга народу" частиною кампанії Зеленського 24 каналу розповів політичний консультант кандидата Дмитро Разумков. До Дня Валентина соціологи опитали дві тисячі чоловіків і жінок і з'ясували, кому більш важливий секс, хто допускає право зустрічатися з кількома партнерами та чи може бути секс товаром.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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