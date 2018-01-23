Випуск новин за 22:00: Новий склад ЦВК. Справа про незаконне збагачення в аудиторській службі
Випуск новин 22:56, 23 січня 182 Читать новость на русском
У випуску новин за 23 січня станом на 20:00 – Президент підписав подання на призначення нових членів комісії. Голову аудиторської служби Лідію Гаврилову НАБУ та САП звинувачують у незаконному збагаченні.
Також у випуску:
Херсонські поліцейські на святкуванні дня народження свого колеги викинули людину з 5 поверху.
Українські військові спалили ворожу російську техніку під Горлівкою.
У Страсбурзі триває другий день зимової сесії ПАРЄ.
На Дніпропетровщині горе-мати покалічила свою 11-місячну доньку.
Джерело: 24 Канал
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