Про це мовиться на фейсбуці спільноти. Згідно з повідомленням, команда Виробник.ua зі стурбованістю стежить за ситуацією.

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Команда зробила заяву: "Поки цехи підприємств, які виробляють продукти харчування, закриті від людей, слідуючи якоїсь закостенілій радянській практиці, випадки отруєнь і фальсифікацій триватимуть.

Українці сьогодні кожен день йдуть на ризики, купуючи продукти харчування. Практика існування закритих від людських очей цехів, які виробляють продукти, повинна бути завершена раз і назавжди", – заявив натхненник Виробник.ua Віталій Єрмак.

Експерт закликав всі вітчизняні підприємства, які виробляють продукти харчування стати відкритими. "Зробити цехи відкритими для людей, встановити власні онлайн-камери, завоювати довіру українців, бути гідними виробниками, які несуть українцям користь і здоров'я, а не ризики та загрози", – мовиться в заяві.

Коротко про експертний проєкт Виробник.ua

Національний експертний проєкт Виробник.ua працює в Україні і є учасником Американської торгової палати. До проєкту долучилися низка вітчизняних і міжнародних компаній, таких як:

Danone в Україні;

Biosphere Corporation тощо.

На сайті Виробник.ua можна подивитися відео з виробництва компаній-учасників, які показують, з чого і в яких умовах виробляють популярні продукти харчування та товари повсякденного вжитку.

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Головна мета проєкту – підвищити рівень споживчих знань українців і дати можливість виробникам довести, що вони пропонують покупцям дійсно безпечні та якісні продукти. Нещодавно на продуктах виробників, які приєдналися до національного проєкту Виробник.ua, можна знайти відповідну позначку і спеціальний QR-код.

Просканувавши його за допомогою смартфона, покупці потраплять на відповідне відео, в якому зможуть побачити, як виглядає цех, інгредієнти, працівники та весь процес виробництва продукту.