У місті Дубно на Рівненщині військовий завдав смертельні ушкодження своєму колезі по службі. Причини – неприязні взаємини.

Вбивство військового на Рівненщині: що відомо

Про інцидент поліцію повідомили медики вранці 26 липня. Самі ж події сталися в дубенській військовій частині. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Рівненській області.

Зверніть увагу На Донеччині від кульового поранення помер афганець Михайло Воронський

Слідчі встановили, що приблизно о пів на першу ночі військовослужбовець поблизу контрольно-пропускного пункту завдав своєму колезі удар кулаком в обличчя. Сталося це на ґрунті неприязних взаємин.

У результаті потерпілий упав на асфальт. Згодом чоловік усе ж зумів піднятися та пішов у казарму. Але вранці йому стало зле.

В лікарні ж медики так і не зуміли врятувати його життя, хоча вживали навіть реанімаційні заходи. Відповідно до лікарського свідоцтва, смерть настала внаслідок закритої черепно-мозкової травми з переломами кісток черепа та крововиливами в головний мозок.

Деталі про зловмисника та загиблого військового

За словами правоохоронців, несумісні з життям тілесні ушкодження отримав 37-річний житель Костопільського району. Він служив у вищезазначеній дубенській військовій частині.

Щодо нападника, то йому – 30 років. Зловмисника вже затримали та повідомили про підозру. Справу відкрили за статтею Кримінального кодексу про умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть і водночас вчинене з метою залякування або на ґрунті нетерпимості.

​Радимо ознайомитися На Донбасі у 2020 році загинули 65 військових: поіменний список

Якщо вину нападника доведуть, йому загрожує позбавлення волі на строк від семи до десяти років. Наразі вирішують питання про обрання йому запобіжного заходу. Слідчі дії та з’ясування всіх обставин тривають.