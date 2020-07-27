В городе Дубно на Ровненщине военный нанес смертельные повреждения своему коллеге по службе. Причины – неприязненные отношения.

Убийство военного в Ровненской области: что известно

Об инциденте полицию сообщили медики утром 26 июля. Сами же события произошли в дубенской воинской части. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Ровненской области.

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Следователи установили, что примерно в половине первого ночи военнослужащий вблизи контрольно-пропускного пункта нанес своему коллеге удар кулаком в лицо. Произошло это на почве неприязненных отношений.

В результате пострадавший упал на асфальт. Впоследствии мужчина все же сумел подняться и пошел в казарму. Но утром ему стало плохо.

В больнице же медики так и не смогли спасти его жизнь, хотя использовали даже реанимационные мероприятия. Согласно врачебному свидетельству, смерть наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы с переломами костей черепа и кровоизлияниями в головной мозг.

Детали о злоумышленнике и погибшем военном

По словам правоохранителей, несовместимые с жизнью телесные повреждения получил 37-летний житель Костопольского района. Он служил в вышеупомянутой дубенской воинской части.

Что касается нападавшего, то ему – 30 лет. Злоумышленника уже задержали и сообщили о подозрении. Дело открыли по статье Уголовного кодекса об умышленном тяжелом телесном повреждении, повлекшем смерть и одновременно совершенное с целью запугивания или на почве нетерпимости.

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Если вину нападавшего докажут, ему грозит лишение свободы на срок от семи до десяти лет. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Следственные действия и выяснения всех обстоятельств продолжаются.