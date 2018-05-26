Власники "Рошену" та "Метінвесту" є головними отримувачами вигоди від "Роттердам+", – Лещенко

Тарифи, за якими українці сплачують за спожиту електроенергію, формує національний регулятор НКРЕКП. У ті часи, коли чинна Верховна Рада ще мала потенціал проводити реформи, у співпраці з іноземними консультантами було ухвалено закон, яким члени регулятора призначаються на конкурсі. Але для Банкової сталася "халепа".

Таку думку у відеоблозі "Чесна політика" висловив народний депутат Сергій Лещенко.

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Чинний голова регулятора та, за словами політика, "слухняний виконавець волі президента Порошенка" Дмитро Вовк, який запустив схему "Роттердам+", не мав достатнього досвіду роботи в енергетиці. Тому конкурсна комісія не допустила його для призначення в новий склад регулятора.

Президент втратив свого найдовіренішого виконавця, завдяки якому формувалися надприбутки Ахметова та його партнера з ініціалами П.О.П. І тут включилася в гру судова карусель. Вовк вирішив повернутися в склад регулятора через суд. Його колишній радник Антон Гудаченко, який також претендував на посаду та був відсіяний, подав вимогу до Адміністративного суду Києва зупинити конкурс як такий,

– зазначив Лещенко.

Гудаченко, за заявою якого зупинили конкурс, як і Вовк, були недопущені в новий склад енергорегулятора через відсутність у них необхідного п’ятирічного досвіду роботи в енергосекторі.

Показово, що обидва ображених не приховують, кого вони представляють. Якщо Вовк працював раніше у компанії "Рошен", то Гудаченко – у компанії "Метінвест". А саме власники "Рошену" та "Метінвесту" є головними отримувачами вигоди від "Роттердам+" та іншого схематозу,

– наголосив нардеп.

Як повідомив Лещенко, дружина Гудаченка, який заблокував конкурс, Ярослава Помилуйко, працює директором з економіки та фінансових питань державного "Центренерго".

"Це підприємство – одна з дойних корів клану президента, там також працює схема "Роттердам+". І "смотрящім" за процесами є заступником голови Наглядової ради "Центренерго" Олександр Візірь – колишній помічник депутата Ігоря Кононенка. Поставлений він туди Фондом держмайна, яким фактично керує ще один помічник Кононенка Володимир Державін", – додав він.

Відео повного випуску відеоблогу "Чесна політика" за 26 травня 2018