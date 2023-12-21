У Волинській області тривав суд над священником, який викрав шестикласницю та погрожував їй. Його розлютило те, що вона рвала черешні біля костелу. Про це йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду Волинської області.

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Священник викрав шестикласницю і погрожував їй

Інцидент трапився ще в червні 2023 року у Ковелі. За даними суду, настоятель парафії храму Святої Анни Римо-католицької церкви побачив, як школярка на території храму рвала черешні.

Священнослужитель схопив дитину за руки, затягнув до гаража та зв'язав її клейкою стрічкою. Священник обмотав скотчем і обличчя дитини, через що їй було важко дихати.

Після цього він прив’язав дівчину до металевої труби й почав погрожувати їй фізичною розправою, демонструючи гвинтівку.

Через 15 хвилин священник зняв скотч і дозволив дитині піти.

Священник визнав свою провину

Під час суду священнослужитель визнав свою провину та розкаявся. Він заявив, що напав на дитину через "неконтрольовану лють", однак додав, що хотів її "налякати і провчити".

Пояснює свої дії надмірною і погано контрольованою злістю щодо вчинку потерпілої, бажанням її налякати і провчити. Засуджує свій вчинок і намагається загладити його наслідки. Відшкодував шкоду потерпілій, вибачився перед її батьками,

– мовиться у матеріалах суду.

Суд пом'якшив покарання

Zaxid.net пише, що суддя Сергій Панасюк під час покарання заявив, що взяв до уваги, що священник "має бездоганну характеристику та позитивний соціальний статус, спрямований на допомогу ближньому".

Негативна подія, яка сталася в житті обвинуваченого, має здебільшого ситуативний характер, ця подія є виключенням, а не правилом. Обвинувачений через особливості свого стану і нервове виснаження не знайшов у цьому випадку вірної реакції на дії потерпілої, яка б базувалася на нормах закону і моралі. Його реакція далеко вийшла за межі адекватності. Однак, слід відмітити, що обвинувачений очевидно засуджує в собі цей вихід за межі адекватності і робить все для того щоб виправити ситуацію,

– заявив суддя Панасюк.

Він також сказав, що "виправлення обвинуваченого можливе без ізоляції його від суспільства".

Яке покарання призначив суд Суд визнав священника винним у незаконному викраденні дитини (частина 2 статті 146 КК України), однак пом'якшив покарання через зізнання та каяття, засудивши його до 1 року іспитового терміну. Також з нього стягнули 6 936 гривень за проведення експертизи.

Варто зазначити, що злочини за цією статтею караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк. Однак суд застосував статтю 75 КК України, яка передбачає звільнення від відбування покарання з випробувальним терміном.

У вироку зазначено, що Ковельський міськрайонний суд Волинської області ув'язнить священнослужителя на 2 роки, якщо впродовж 1 року іспитового терміну він вчинить ще одне правопорушення.

Довідка. Вирок поки що не набрав законної сили, тож сторони можуть подати апеляції. Наразі невідомо, чи планує родина дівчинки подавати на апеляцію.