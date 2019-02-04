10:14
4 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЕПІФАНІЙ ПОМЕР ДЕЦЛ – КИРИЛО ТОЛМАЦЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Кохання та зрада Пині. Позахмарні статки та маєтки очільника "Газпрому"
      Вєсті Кремля
      19:41, 2 лютого
      Вєсті.UA. Жир: Путінська пташка в кокошніку. Безглузді поради Азарова
      Вєсті.UA
      19:03, 2 лютого
      Афера, що веде до ФБР: куди насправді витрачають мільйони з комунальних платіжок дніпрян
      ЦРУ
      09:00, 1 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Радянський чоловік
      Згадати все
      22:56, 1 лютого
      Телеканал новин 24 Блоги Повернись живим
      ЕПІФАНІЙ ПОМЕР ДЕЦЛ – КИРИЛО ТОЛМАЦЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США
      Повернись живим

      "Я Дима, мне 8 лет, и… И нас вчера расстреляли"

      377
      Будинок після обстрілів
      Будинок після обстрілів

      Того дня в мене мав бути звичайний робочий день, але вже пізно ввечері я йшла по території одного з дитячих таборів Святогірська, куди привезли евакуйованих з Авдіївки людей. Таких щільних обстрілів з боку терористів, як взимку 2017-го, місто не бачило з 2015 року.

      "Я Дима, мне 8 лет, и… И нас вчера расстреляли", – слова цього хлопчини я, здається, не забуду ніколи.

      Табір на Донеччині був повний дітей – дуже мало дорослих погодилися покинути Авдіївку. Щоб чимось відволікти малих, вожаті (18-19-річні хлопці й дівчата, яких буквально підняли по тривозі) зібрали їх у великій кімнаті та почали знайомитись. Проста гра: назвати ім'я, вік і сказати кілька слів про себе.

      Я Дима, мне 8 лет, и… И нас вчера расстреляли...

      Діти засміялися, на обличчі Діми також з'явилася збентежена посмішка. Дорослі намагалися заспокоїти малих, а у моїй голові відлунням звучало те "нас расстреляли", й по шкірі йшли мурашки.

      Читайте також: Шкодую, що раніше не пішов на війну, – боєць 93-ї бригади

      Перед відбоєм хлопці влаштували бої рушниками у своїй кімнаті. Щоб роззнайомитися, нам знадобилося не більше п'яти хвилин. І вони наперебій почали розповідати. Як у будинок сусідів потрапив снаряд і пробив стіну, як чиюсь бабусю вбило міною, як у їхньому дворі лежать нерозірвані боєприпаси, як військові давали тушонку і смачний чай, як до чийогось батька приходили люди у формі, як дорослі не змогли приїхати разом з ними через те, що не мають грошей.

      Вони не хотіли додому, адже "тут весело". Й запевняли, що залишаться жити у таборі, поки не скінчиться війна. І кожен з них намагався підійти впритул до незнайомої людини та розказати свою історію якомога голосніше, щоб почули саме його.

      А ще за п'ять хвилин вони втратили цікавість до розмови й продовжили битися рушниками. Звичайні діти, такі ж бешкетні, як усі. Якби не це "нас расстреляли".

      О третій годині ночі з однієї з кімнат табору почувся дитячий плач. Бо більшість з них хоча і сприймає війну, як пригоду, але не пам'ятає, не уявляє – яке воно, життя без обстрілів.

      Я не знаю, скільки вони прожили безтурботним життям у тому таборі. Не знаю, як склалася доля Діми. Хочу вірити, що колись вони забудуть війну, як жахіття з іншого життя. Бо під час неї вони були звичайними дітьми. Тільки їхнє дитинство розстріляли...

      Читайте також: Фейк від "ДНР": українські жінки-агенти виманюють бойовиків за лінію фронту

      Автор: Повернись живим
      Теги: Новини України Новини політики Публікації Діти
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      "Я Дима, мне 8 лет, и… И нас вчера расстреляли"
      сьогодні , 10:00 "Я Дима, мне 8 лет, и… И нас вчера расстреляли"
      Повернись живим 376
      Штаты vs Россия, Трамп vs контрразведка, минюст vs Huawei – главные новости США за неделю
      сьогодні , 08:40 Штаты vs Россия, Трамп vs контрразведка, минюст vs Huawei – главные новости США за неделю
      Максим Карижський 309
      Головні новини 3 лютого: інтронізація Епіфанія та смерть російського репера Децла
      сьогодні , 08:01 Головні новини 3 лютого: інтронізація Епіфанія та смерть російського репера Децла
      3380
      Який трансфер в українському футболі найгучніший у 2019 році? Опитування
      сьогодні , 07:51 Який трансфер в українському футболі найгучніший у 2019 році? Опитування
      1152
      Письмо из Луганска: о дружбе и тоске по прошлому
      сьогодні , 07:30 Письмо из Луганска: о дружбе и тоске по прошлому
      Ольга Черненко 908
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук