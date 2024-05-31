Військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп розповів 24 Каналу, що ці заяви є частиною політики ядерного шантажу. Таким чином Росія хоче зупинити подальше залучення Заходу у війну в Україні, адже він може дозволити завдавати ударів західною зброєю по Росії, відправити інструкторів в Україну, збивати російські ракети над Україною західною ППО та відправити війська НАТО до України.

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Останній найпотужніший крок Росії

Давид Шарп зауважив, що ця заява ради із зовнішньої політики Росії покликана вселити більше побоювань у Захід або хоча б підтримати їх на нинішньому рівні.

Проведення ядерних випробувань після того, як багато років ні Росія, ні країни Заходу, ні американці їх не проводили, – це останній найпотужніший крок у цій можливій політиці ядерного шантажу,

– підкреслив військовий оглядач з Ізраїлю.

На його думку, на подібний крок просто так не наважуються, але про нього вже згадують. І якщо вони перетнуть цю межу, це поставить Росію в іще гірше становище, аніж те, в якому вона перебуває зараз.

Щобільше, такий крок не сподобається багатьом країнам, які є партнерами та навіть напівсоюзниками Росії, –наприклад, Китаю, якому не дуже подобається брязкання ядерною зброєю.

Ймовірно, росіяни підуть на цей крок у проведенні ядерних випробувань, коли відчують дуже серйозну загрозу на полі бою або щодо зміни позиції Заходу. Цей крок найімовірніший, на відміну від застосування ядерної зброї на полі бою,

– сказав Давид Шарп.

Важливо розуміти, що стратегія ядерного шантажу, та й просто недвозначних загроз завдання ударів, причому чи гібридних, чи реально військових ударів, певною мірою працює. Але з часом багато країн Заходу звільняються від цих побоювань чи звільняються від них частково.

Росія не відмовиться від ядерного шантажу

Навряд чи ядерний шантаж зупинить постачання винищувачів F-16 до України, адже це вирішене питання і процес уже пішов.

Але російські заяви такого роду все одно є частиною стратегії, що частково працює і від якої вони не збираються відмовлятися. У будь-якому випадку це працює на майбутнє.

Це порожні слова щодо сприйняття постачання F-16 як сигнальної дії у ядерній сфері. Що ви (росіяни – 24 Канал) здатні зробити? Якщо ви спроможні реальними справами залякати Європу, то, будь ласка, покажіть. Ось так це має сприйматися у багатьох країнах, і так воно і сприймається багатьма, але не всіма,

– зауважив військовий оглядач.

Він додав, що росіяни працюють на випередження і нагадують про себе, що продовжує частково впливати на деякі країни Заходу. Адже якби це не впливало, питання про те, чи можна завдавати ударів по російській території умовно ракетами ATACMS та іншими засобами, взагалі б не стояло. Але ж стоїть.

Росія не відмовиться від ядерного шантажу, і, можливо, намагатиметься придумати в ньому щось нове, окрім заяв своїх посадових осіб та тих чи інших дій гібридного характеру.

Ядерні погрози Кремля не вщухають