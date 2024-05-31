Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп рассказал 24 Каналу, что эти заявления являются частью политики ядерного шантажа. Таким образом Россия хочет остановить дальнейшее вовлечение Запада в войну в Украине, ведь он может позволить наносить удары западным оружием по России, отправить инструкторов в Украину, сбивать российские ракеты над Украиной западной ПВО и отправить войска НАТО в Украину.

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Последний мощный шаг России

Давид Шарп заметил, что это заявление совета по внешней политике России призвано вселить больше опасений в Запад или хотя бы поддержать их на нынешнем уровне.

Проведение ядерных испытаний после того, как много лет ни Россия, ни страны Запада, ни американцы их не проводили, – это последний мощный шаг в этой возможной политике ядерного шантажа,

– подчеркнул военный обозреватель из Израиля.

По его мнению, на подобный шаг просто так не решаются, но о нем уже вспоминают. И если они пересекут эту черту, это поставит Россию в еще худшее положение, чем то, в котором она находится сейчас.

Более того, такой шаг не понравится многим странам, которые являются партнерами и даже полусоюзниками России, –например, Китаю, которому не очень нравится бряцание ядерным оружием.

Вероятно, россияне пойдут на этот шаг в проведении ядерных испытаний, когда почувствуют очень серьезную угрозу на поле боя или по изменению позиции Запада. Этот шаг наиболее вероятен, в отличие от применения ядерного оружия на поле боя,

– сказал Давид Шарп.

Важно понимать, что стратегия ядерного шантажа, и просто недвусмысленных угроз нанесения ударов, причем или гибридных, или реально военных ударов, в определенной степени работает. Но со временем многие страны Запада освобождаются от этих опасений или освобождаются от них частично.

Россия не откажется от ядерного шантажа

Вряд ли ядерный шантаж остановит поставки истребителей F-16 в Украину, ведь это решенный вопрос и процесс уже пошел.

Но российские заявления такого рода все равно являются частью частично работающей стратегии, от которой они не собираются отказываться. В любом случае это работает на будущее.

Это пустые слова относительно восприятия поставки F-16 как сигнального действия в ядерной сфере. Что вы (россияне – 24 Канал) способны сделать? Если вы способны реальными делами запугать Европу, то, пожалуйста, покажите. Вот так это должно восприниматься во многих странах, и так оно и воспринимается многими, но не всеми,

– отметил военный обозреватель.

Он добавил, что россияне работают на опережение и напоминают о себе, что продолжает частично влиять на некоторые страны Запада. Ведь если бы это не влияло, вопрос о том, можно ли наносить удары по российской территории условно ракетами ATACMS и другими средствами, вообще бы не стоял. Но ведь стоит.

Россия не откажется от ядерного шантажа, и, возможно, попытается придумать в нем что-то новое, кроме заявлений своих должностных лиц и тех или иных действий гибридного характера.

Ядерные угрозы Кремля не утихают