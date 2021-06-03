Історію про це він опублікував у власному інстаграмі 2 червня. Також він додав фото автомобіля, який ймовірно зірвався внаслідок описаної події.
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Як написав чоловік, Кернес із Дружиною їхали у 2000 році з Дніпропетровська до Харкова. Вони тоді були в автомобілі Range Rover.
Їх зупинив ДАІшник, однак причиною було не порушення правил. Правоохоронець вказав їм на дим, який йшов із капота автомобіля.
Одразу після цього пара вистрибнула з автомобіля. За мить їх транспорт зірвався.
Історія Родіона Гайсинського про порятунок Кернеса / Фото Newsroom