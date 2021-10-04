Питание меняется из сезона к сезону и это нормально. Обменные процессы то замедляются, то чуть ускоряются в зависимости от температуры за окном.
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Топ правил похудения осенью
- Все приемы пищи (3 основных) делаем полноценные: белки + жиры + углеводы + клетчатка.
- На перекус используем сухофрукты с орехами или шоколадом (более 80% какао) они больше дают насыщение и вкуснее под чашку кофе/чая.
- Заменяем свежие овощи на овощи термически обработанные, они лучше насыщают осенью.
- Обращаем внимание на разнообразие рациона: чем больше вариантов гарниров вы используете, тем лучше будет насыщение.
- Кофе с молоком – не более 1 чашки в день.
- Делаем упор на чай травяной лёгкий , если хочется пить, а вода не лезет.
- Принимаем, что, скорее всего, будет чуть сильнее отечность в холодное время года.
- Можно раздробить рацион на 5 приёмов пищи, если организм требует чаще еду.
- Можно добавить лёгкий (второй) перекус, как 5 приём пищи.