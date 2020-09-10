Винороб – це досить складна і водночас унікальна робота. Ця професія потребує знань в галузі хімії, у людини має бути тонкий смак і нюх, а також добра пам'ять на смаки і аромати. За словами досвідчених виноробів, справжній професіонал тримає в пам'яті смаки всіх видів сировини, необхідних для отримання якісного продукту. Та інколи планувати склад майбутнього напою він починає подумки.

Детальніше про всі складнощі професії винороба та як зсередини виглядає виробництво вина в Україні – читайте в матеріалі журналістів 24 каналу.

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Як збирають виноград

Працівники розпочинають збирати виноград ще до сходу сонця. Для раннього збору потрібно мати ліхтарик, рукавиці, щоб не забруднити руки, а також секатор – особливий тип ножиць. До процесу збору долучилась і журналістка.

Найкращий сомельє України пояснив, що сорт винограду ркацителі, з якого виготовляють біле вино, збирають вдосвіта – для концентрованого смаку напою.

Дуже гарна кондиція, коли він прохолодний. Його так краще переробляти, щоб він не перегрівався, не окислювався,

– розповів найкращий сомельє України 2011 року Олег Кравченко.

Головний агроном виноробного господарства Дмитро Мошул відзначив, що з 1 кілограма винограду виходить приблизно 1 пляшка вина.

Виноград після збору відправляють в лабораторію

Виноград відправляють в лабораторію на аналіз. Адже тільки після перевірки професіонали вирішують, чи дозріли плоди і на який напій вони найкраще підходять. Результат стає відомий вже через кілька годин.

За словами головної технологині виноробні KOBLEVO Тетяни Матвеєвої, з вина, яке зібрала журналістка, буде смачне ігристе вино. "Там ще не дуже цукристість, але дуже добра кислотність", – зазначила вона.



Після збору виноград доставляють в лабораторію для аналізу / Фото Unsplash

Процес виробництва вина

Далі ж виноград доправляють на виробництво. Грона з причепів висипають в бункер, а вже далі він надходить в дробарку, де очищується від гребеня.

Наступний етап – охолодження до 16 градусів. Як розповіла Тетяна Матвеєва, за білим способом виноград надходить одразу в прес і з нього виділяється виноградний сік. Преса – пневматичні, мембранні.

Всередині в пресах є мембрана, яка ніби кулька повітряна, надувається, здувається. Таким чином немає перетирання кісточки, шкірочки, а йде дуже помірне виділення виноградного соку,

– пояснила вона.

Для виробництва червоного вина – інша технологія. Адже виноград для такого напою разом зі шкіркою і м'якоттю відправляють на бродіння. Скільки воно триватиме – залежить від сорту, а також від того, який напій, сухий чи напівсолодкий, хочуть отримати.

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Загалом на виробництво вина, яке всі звикли пити, йде значно більше часу. Не менше, ніж декілька місяців. Саме стільки потрібно, щоб напій дозрів і в нього сформувався смак.