В Україні ситуація з COVID-19 дуже загрозлива, адже поширення відбувається активно й все більше областей входить до зони спалаху. Водночас якоїсь підготовленої системи для того, щоб стримувати цю ситуацію, немає.

Система тестування та ізоляції в Україні дуже слабка. Про це в прямому ефірі на 24 каналі повідомив заступник міністра охорони здоров’я у 2016 – 2019 роках Павло Ковтонюк.

Важливо Яка заповненість ліжок хворими на COVID-19 в Україні

Він зазначив, що не було розгорнуто достатньої кількості ліжок, які були б обладнані належним чином.

"Зараз почався сезон освіти й водночас наближається сезон грипу. Це все доволі неоптимістично дозволяє дивитися у майбутнє", – розповів Павло Ковтонюк.

Які кроки на рівні держави потрібно зробити

Павло Ковтонюк вважає, що державі потрібно в екстрений спосіб робити те, що мало бути ще навесні 2020 року під час дії карантину. А саме розгортати систему тестування, яка виявляє достатньо багато випадків. Це дозволяло б на ранніх етапах зупиняти ланцюжки поширення, виявляти контакти людей та відповідно їх ізолювати.

Потрібно екстрено розгортати додаткові потужності ліжок. Не чекати, коли вони заповняться, адже вони точно заповняться. Розгортати ліжка, які вже обладнані киснем,

– повідомив Павло Ковтонюк.

Він заявив, що також потрібно створювати мобільний резерв фахівців медиків. В першу чергу анестезіологів, які можуть з інших областей, де немає таких сильних спалахів, терміново бути перевезеним в регіони, де ці спалахи є.

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"Тому що саме по собі ліжко нікого не врятує. Їх врятує лікар, який вміє користуватися апаратом ШВЛ й вводити людині кисень", – додав Ковтонюк.