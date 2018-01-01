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НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Як російська пропаганда діє у Німеччині

17:32, сьогодні 721 Читать новость на русском
Російська пропаганда у Європі
Російська пропаганда у Європі / Фото із соцмереж

Щодня тисячі фейкових новин промивають мозок українців. Люди, які називають себе журналістами, спотворюють факти і подають, їх як реальність. В умовах війни цей ефект Росії на руку.

2014 рік. На німецькому каналі ZDF виходить сюжет про добровольців з полку "Азов". Їхню символіку журналісти порівнюють із нацистською. Цей матеріал дав старт інформаційній кампанії про нацистів в Україні, яку залюбки підтримували проросійські політики. Їм це на руку, адже вбивають одразу двох зайців, каже юрист Володимир Липкан.

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Цю тему активно мусують і досі. У День захисника України вже цього року Spiegel і Zeit розповіли про фашистів та праворадикалів, які пройшли зі смолоскипами центром Києва. Німецькі видання використали ті ж штампи, які так полюбляють російські медіа.

Першоджерелом подібних новин часто є пости проплачених блогерів, чи просто "тролів", які маскуються під звичайних німців. Грошей на пропаганду Росія не шкодує.

Загалом Російська Федерація витрачає на інформаційне протистояння з усім світом. Цифра десь наближається до 1 мільярду доларів щороку,
– зазначив заступник міністра інформполітики Дмитро Золотухін.

Російські пропагандисти працюють на повну. І хоч, наприклад, у тій же Німеччині все чіткіше розуміють, що така пропаганда шкодить і їхній державі, ЗМІ не блокують, бо це не демократично. Тож протидіяти брехні можна лише правдою. Важливо не просто витрачати сили на спростування численних фейків, а зробити так, щоб у світі почули про Україну, каже журналіст Максим Бутченко. Він це робить за допомогою книг про Донбас. Його "Художник війни" – історія про війну на Сході України, крізь призму доль її учасників.

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На державному рівні медійний імідж України намагаються творити за допомогою телеканалу UA|TV. Його транслюють майже у всіх містах Європи, а також частково в Азії та Північній Америці. Фінансують канал із держбюджету. У 2018 році на іномовлення передбачили майже півмільярда гривень.

Те, що називають протидією пропаганди – це не є конфлікт. Ми ні з ким не боремось, ми будуємо український бренд, як всередині українського суспільства, так і за його межами,
– додав Дмитро Золотухін.

Проте часто дії української влади шкодять іміджу держави більше, ніж старання армії пропагандистів. Західна преса активно пише про нереалізовані реформи в Україні. "Українці втратили віру в те, що теперішні політики можуть створити європейську державу", – пише редактор Financial Times у Європі Тоні Барбер. А в німецькому виданні Bild вийшла стаття під назвою "Німеччина погрожує президентові України".

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"Необхідності критичніше ставитись до України через корупцію, тут величезна робота з цього ведеться. Але треба розуміти, що ця робота не велася б, якби тут не було ідеологічного, ідейного та в принципі, я б сказав, економічного підґрунтя для цього", – пояснив журналіст Олександр Голубов.

Тож, щоб по-справжньому вибити із рук пропагандистів зброю, каже журналіст, потрібно докласти зусиль не лише для розвитку медіа.

Автор: Вікторія Кутьїна
Теги: Новини Росії Війна на Донбасі Російська пропаганда ЗМІ Медіа "Азов"
Джерело: 24 Канал
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