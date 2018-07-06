Як вплине на рейтинг БПП об’єднання з "Народним фронтом" і УДАРом: версія експерта

З наближенням парламентських виборів позиції "Народного фронту" все слабшатимуть. Тому їм краще зараз домовитися з "Блоком Петра Порошенка". Але президентській партії вигідніше йти на вибори окремо.

Таку думку 24 каналу висловив політичний експерт Олександр Леонов.

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Крім фракції і частини уряду, в "Народного Фронту" нічого немає. Відповідно, немає перспектив потрапити до наступного парламенту. Тому "фронтовики" зараз робитимуть різкі кроки, можливо, шантажуватимуть БПП, щоб домогтися більш вигідних для себе умов об’єднання,

– вважає Леонов.

Зокрема, за його словами, з цією метою, вочевидь, зараз закидаються ідеї про переговори Яценюка і Авакова з Юлією Тимошенко, щоб таким чином підштовхнути БПП до конкретних речей. Але, вважає експерт, Порошенку і БПП вигідно якомога пізніше починати предметні розмови про об’єднання. Тому що з приближенням виборів ціна "Народного Фронту" падатиме. Крім того, зауважує Леонов, Тимошенко не може Яценюку і Авакову запропонувати те, чого вони хочуть. І ті, хто вже зараз підтримує Тимошенко, вже домовилися про те, що хочуть Яценюк і Аваков.

БПП виграє, якщо піде окремо на вибори. Тому що об’єднання означає, що і Яценюк, і Кличко через квоти намагатимуться просунути своїх людей. А Гройсман – міністра соціальної політики Реву, за яким вже є певний цікавий шлейф. А коли БПП йтиме сам, то може сформувати суто технологічний виборчий список, до якого взагалі не буде жодних претензій. А всі інші, до кого є питання в суспільства, підуть по мажоритарці. І це підвищить шанси БПП,

– переконаний Олександр Леонов.

Політолог також додає: домовленості призводять до того, що у фракції опиняються ті, хто веде свою окрему гру. Як свого часу там опинилися люди Коломойського.

Нагадаємо, чергові парламентські вибори відбудуться восени 2019 року. Згідно з даними опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного в червні, якби парламентські вибори відбулися в червні, то 11,5% проголосували б за "Батьківщину"; 8,4% – за "Громадянську позицію"; 6% – за "Опозиційний блок"; 5,9% – за Радикальну партію; 5,6% – за партію "За життя"; 4,2% – за "Блок Петра Порошенка"; 2,5% – за "Свободу"; 2,4% – за "Самопоміч"; 1% – за Аграрну партію; за інші партії – загалом 5,5%.



Водночас 6,6% – викреслили б усі партії, зіпсували б бюлетень; 10,6% – вирішили не брати участь у голосуванні; 28,8% – не визначилися, за кого голосувати; 1,2% – відмовилися відповідати на запитання.