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      Які продукти Україна найбільше експортує: інфографіка

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      Які продукти Україна продає світу
      Які продукти Україна продає світу / 24 канал

      Продаж українських продуктів на світові ринки зріс, порівняно з аналогічним періодом минулого року. 24 канал дослідив – на яку суму ми продали товарів за кордон, та з ким найефективніше торгуємо цього року.

      За інформацією Держстату у січні-травні цього року експорт товарів склав 20 мільярдів 895 мільйонів доларів США. Це майже на 1,5 мільярда доларів більше порівняно із січнем-травнем 2018, і на 3,6 мільярда – порівняно з тим же періодом у 2017.

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      Порівняно з минулим роком, зросли поставки з України продукції рослинництва – на 32% або 1,3 мільярда доларів. Зокрема, значно більше Україна стала продавати кукурудзи.

      Найбільш продаваними українськими товарами у світі нині є зернові та олія. Значно "відстають" за кількістю, але теж добре експортуються – м'ясо і молоко.

      Експорт січень-травень 2019
      Які продукти найбільше продаємо за кордон

      За даними Держстату Україна за перші 5 місяців цього року торгувала з партнерами із 211 країн світу.

      Найбільше з:

      • Польщею – на 1,434 мільярда доларів;
      • РФ – на 1,336;
      • Китаєм – на 1,287;
      • Туреччиною – на 1,112;
      • Італією – на 1,061;
      • Єгиптом – на 1,042.

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      Автор: Яніна Ткачук
      Теги: Новини України Публікації Статті Інфографіка Експорт Торгівля Сільське господарство
      Джерело: 24 канал
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