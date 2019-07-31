Які продукти Україна найбільше експортує: інфографіка

Продаж українських продуктів на світові ринки зріс, порівняно з аналогічним періодом минулого року. 24 канал дослідив – на яку суму ми продали товарів за кордон, та з ким найефективніше торгуємо цього року.

За інформацією Держстату у січні-травні цього року експорт товарів склав 20 мільярдів 895 мільйонів доларів США. Це майже на 1,5 мільярда доларів більше порівняно із січнем-травнем 2018, і на 3,6 мільярда – порівняно з тим же періодом у 2017.

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Порівняно з минулим роком, зросли поставки з України продукції рослинництва – на 32% або 1,3 мільярда доларів. Зокрема, значно більше Україна стала продавати кукурудзи.

Найбільш продаваними українськими товарами у світі нині є зернові та олія. Значно "відстають" за кількістю, але теж добре експортуються – м'ясо і молоко.



Які продукти найбільше продаємо за кордон

За даними Держстату Україна за перші 5 місяців цього року торгувала з партнерами із 211 країн світу.

Найбільше з:

Польщею – на 1,434 мільярда доларів;

РФ – на 1,336;

Китаєм – на 1,287;

Туреччиною – на 1,112;

Італією – на 1,061;

Єгиптом – на 1,042.

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