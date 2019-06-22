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      Який зараз рівень радіації в Чорнобильській зоні та чим небезпечні радіонукліди

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      Готель "Полісся" в Чорнобильській зоні відчуження
      Готель "Полісся" в Чорнобильській зоні відчуження / 24 канал

      Радіаційний фон через 33 роки після Чорнобильської катастрофи у зоні відчуження знизився у 10 тисяч разів. Проте частина земель зони відчуження досі залишається непридатною для постійного проживання та господарювання.

      На сьогодні радіаційний стан у Чорнобильській зоні відчуження – це здебільшого дія радіоактивних цезію-137 та стронцію-90. Але це не єдині радіонукліди, що розлетілися 1986 року по цій території.

      Дивіться фото найбільш радіоактивних місць Чорнобильської зони

      Як на людину впливає цезій-137? Симптоми схожі до симптомів гострої променевої хвороби: пригнічений стан і слабкість, діарея, зниження ваги, внутрішній крововилив.

      Чим небезпечний стронцій-90? Відкладається в кістках та опромінює їх разом з червоним кістковим мозком. Збільшується ризик захворіти на лейкемію (рак крові) та виникає променева хвороба.

      Під час аварії на Чорнобильській АЕС зі зруйнованого реактора у довкілля було викинуто величезну кількість радіонуклідів. Деякі з них мають дуже маленькі періоди напіврозпаду, наприклад 8 днів, а деякі – величезні, навіть до 24 тисяч років.

      Чорнобиль Прип'ять парк розваг фото
      Атракціони в парку розваг Прип'яті, на яких ніхто так і не покатався / Фото 24 канал

      Відразу після аварії радіаційний стан спричиняли радіонукліди, що існують недовго. Наприклад, йод-131, що накопичувався у щитоподібній залозі та опромінював її, має період піврозпаду всього 8,5 днів.

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      Чим небезпечний йод-131? Навіть через мінімальні дози цього радіонукліда викликають мутації і загибель клітин в організмі. Особливо сильно від нього страждає щитовидна залоза. Утворені при розпаді цього йоду частинки концентруються у тканинах щитовидки та викликають сильне опромінення і утворення ракових пухлин.

      Було й багато інших радіонуклідів з періодом напіврозпаду терміном кілька місяців, півроку, рік. Вони всі зникли внаслідок природного радіоактивного розпаду. Саме тому за через 33 роки після аварії радіаційний фон зменшився у 10 тисяч разів порівняно з показниками перших тижнів після катастрофи.

      Частина земель зони відчуження досі залишається непридатною для постійного проживання та господарювання, адже ці землі були забруднені не лише радіонуклідами, що існують недовго. На цій території також осіли в небезпечних кількостях і трансуранові елементи (радіоактивні хімічні елементи). Серед них – ізотопи плутонію-239 і плутонію-240, періоди напіврозпаду яких становлять 24 та 6,5 тисячі років.

      Цю постійно непридатну для проживання зону вирішили оголосити територією спеціального промислового використання.

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      Чим небезпечний плутоній? Поглинання пів грама плутонію може призвести до смерті протягом кількох тижнів через гостре опромінення шляхів травлення. Вдихання десятої частки грама пилу плутонію призводить до смерті внаслідок набряку легенів протягом 10 днів. Вдихання дози у 20 міліграм призводить до смерті від фіброзу протягом місяця. Менші дози викликають канцерогенний ефект, тобто збільшується ризик захворіти на рак.

      Період виведення плутонію, наприклад з кісток, становить 80-100 років, тобто він залишатиметься там практично протягом всього життя.

      Чорнобильська катастрофа у цифрах:

      Чорнобильська катастрофа цифри інфографіка

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      Теги: Новини України Історія Здоров'я Новини Здоров'я Чорнобиль Екологія Онкозахворювання Наука
      Джерело: 24 канал
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