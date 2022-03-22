Російські окупанти чинять злочини проти мирних українців. На жаль, є випадки, коли аморальність орків не завершувалася на грабунку та мародерстві.

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Випадки зґвалтування

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова повідомила, що вже висунуто першу підозру про зґвалтування українки окупантами. Докази оформлені належним чином, їх прийме як український, так і міжнародний суд.

Венедіктова закликає усіх жертв насилля писати заяви, щоб жоден покидьок не уникнув відповідальності за скоєне.

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