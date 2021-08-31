ЄСПЛ визнав, що у справі порушили статтю 38 про порядок розгляду справи. Усе через те, що Росія не надала суду значну частину матеріалів.

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Варто зауважити, що Європейський суд не встановив відповідальності представників Росії за вбивство правозахисниці Естемірової.

Водночас її сестрі присудили компенсацію моральної шкоди в розмірі 20 тисяч євро.

Довідка. Наталя Естемірова початку 1990-х років боролася з безкарністю за порушення прав людини в Чечні.

Варто прочитати Набір пропагандистських кліше, – заступник міністра про скаргу Росії на Україну у ЄСПЛ

Що відомо про вбивство