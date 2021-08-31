ЄСПЛ визнав, що у справі порушили статтю 38 про порядок розгляду справи. Усе через те, що Росія не надала суду значну частину матеріалів.
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Варто зауважити, що Європейський суд не встановив відповідальності представників Росії за вбивство правозахисниці Естемірової.
Водночас її сестрі присудили компенсацію моральної шкоди в розмірі 20 тисяч євро.
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Що відомо про вбивство
- Наталію Естемірову викрали 15 липня 2009 року поблизу її будинку в Грозному. Через кілька годин її тіло виявили в Інгушетії з вогнепальними пораненнями.
- Росія наполягала на версії, що правозахисницю вбив бойовик Алхазур Башаєв, аби помститися за публікації про нього в ЗМІ.
- Втім, правозахисний центр "Меморіал" стверджували про можливу причетність до справи глави Чечні Рамзана Кадирова.
- ЄСПЛ встановив, що розслідування вбивства не можна визнати ефективним, адже слідство мало лише кілька доказів, щодо яких були суперечливі висновки експертиз.