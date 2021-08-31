ЕСПЧ признал, что в деле нарушили статью 38 о порядке рассмотрения дела. Все потому, что Россия не предоставила суду значительную часть материалов.

К теме Россия впервые в истории пожаловалась на другое государство в ЕСПЧ – конечно, это Украина

Стоит заметить, что Европейский суд не установил ответственности представителей России за убийство правозащитницы Эстемировой.

В то же время ее сестре присудили компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч евро.

Справка. Наталья Эстемирова с начала 1990-х годов боролась с безнаказанностью за нарушения прав человека в Чечне.

Стоит прочитать Набор пропагандистских клише, – заместитель министра о жалобе России на Украину в ЕСПЧ

Что известно об убийстве