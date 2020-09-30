Юрій Луценко хворіє на рак: політику зробили операцію за кордоном
Колишній генеральний прокурор Юрій Луценко зізнався, що має онкохворобу. Зараз він проходить курс лікування в Німеччині: йому вже хірурги провели операцію, попереду – курс хіміотерапії.
В Юрія Луценка – рак: що відомо
Про це політик написав у фейсбуці. За словами Луценка, 30 вересня завершився хірургічний етап – "позаду і 8 годинна операція, і дні болю; попереду – хіміотерапія".
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Також він подякував як німецьким, так і українським лікарям.
Дорогі друзі, все буде добре. Бо я знаю, як вас багато та які ми разом сильні. Шановні вороги, не розслабляйтеся. Я залишаюся в політиці та не відступлю від передової,
– наголосив Луценко.
Зауважимо, що в Юрія Луценка діагностували рак підшлункової залози.
Не перша страшна хвороба в родині Луценків
На початку листопада 2019 року його дружина Ірина Луценко написала заяву про дострокове припинення депутатських повноважень за станом здоров'я. У своїй заяві експарламентарка зазначила, що стан здоров‘я не дає їй можливості працювати у повну силу.
Згодом Луценко повідомив, що його дружина мала проблеми з серцем.
Вона перенесла серйозну проблему з серцем. Такий діагноз не дозволяє працювати на виборців з повною віддаччею, як вона це робила і в опозиції і при владі,
– констатував колишній генпрокурор.
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Основні факти з біографії Юрія Луценка
- Йому – зараз 55 років. Народився він у Рівному.
- У політику увійшов у лавах Соціалістичної партії України. До цього був журналістом.
- В 2004 році став один із лідерів Помаранчевої Революції.
- Після першого Майдану очолював МВС (2005 – 2006, 2007 роки), і був радником президента Ющенка (2006 – 2007 роки).
- У 2014 році став народним депутатом Верховної Ради України VIII скликання. А у 2016 – 2019 роках був головою Генпрокуратури, також у цей час був членом РНБО.
- У 2010 році Луценка затримала СБУ. У 2012-му його засудили до чотирьох років позбавлення волі з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати високі посади, водночас політика позбавили 1-го рангу державного службовця.
- Європейський суд з прав людини визнав незаконним арешт Луценка, а також визнав його політично вмотивованим.
- У 2013 році під час подій Революції Гідності Луценко вийшов на волю.