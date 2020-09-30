Колишній генеральний прокурор Юрій Луценко зізнався, що має онкохворобу. Зараз він проходить курс лікування в Німеччині: йому вже хірурги провели операцію, попереду – курс хіміотерапії.

В Юрія Луценка – рак: що відомо

Про це політик написав у фейсбуці. За словами Луценка, 30 вересня завершився хірургічний етап – "позаду і 8 годинна операція, і дні болю; попереду – хіміотерапія".

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Також він подякував як німецьким, так і українським лікарям.

Дорогі друзі, все буде добре. Бо я знаю, як вас багато та які ми разом сильні. Шановні вороги, не розслабляйтеся. Я залишаюся в політиці та не відступлю від передової,

– наголосив Луценко.

Зауважимо, що в Юрія Луценка діагностували рак підшлункової залози.

Не перша страшна хвороба в родині Луценків

На початку листопада 2019 року його дружина Ірина Луценко написала заяву про дострокове припинення депутатських повноважень за станом здоров'я. У своїй заяві експарламентарка зазначила, що стан здоров‘я не дає їй можливості працювати у повну силу.

Згодом Луценко повідомив, що його дружина мала проблеми з серцем.

Вона перенесла серйозну проблему з серцем. Такий діагноз не дозволяє працювати на виборців з повною віддаччею, як вона це робила і в опозиції і при владі,

– констатував колишній генпрокурор.

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Основні факти з біографії Юрія Луценка