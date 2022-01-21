Добова статистика щеплень

Першу дозу отримали 29 250 людей, другу дозу – 34 905 людей. Тоді додаткову дозу отримали 736 людей, а бустерну дозу – 21 255.

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Які вакцини використовували минулої доби

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 64 051,

Coronavac – 13 069,

AstraZeneca – 1 924,

Moderna – 7 102.

Загальна статистика щеплень

Від початку вакцинальної кампанії щепили 15 109 351 людину, з них отримали:

першу дозу – 15 109 349 людей;

дві дози – 14 410 730 людей;

додаткову дозу – 11 941 людина;

бустерну – 167 360 людей.

Загалом провели 29 699 380 щеплень.

Вакцинація – це єдиний ефективний спосіб захистити себе від коронавірусної хвороби,

– вкотре продовжують наголошувати у МОЗ.



Що відомо про додаткову вакцину / Інфографіка 24 каналу



Що відомо про бустерну вакцину / Інфографіка 24 каналу

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