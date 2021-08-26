В Афганістан прямують 500 тонн медичних матеріалів. Але вантаж застряг у Дубаї, оскільки в аеропорту Кабула комерційні рейси заборонені.
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Афганістан використав 70% ліків з "недоторканного запасу"
ВООЗ проводить перемовини з одразу 3 – 4 державами щодо поставок. Проблеми на доставці ліків не завершуються, адже їх потрібно буде розподілити та розвезти по захопленій талібами країні. Якщо медикаментів не привезуть, то ситуація стане катастрофічною.
В Афганістані вже використали 70% ліків із так званого "недоторканного запасу". Його створюють в кожній країні на випадок непередбачуваних ситуацій. Того, що залишилось на складах, вистачить на тиждень,
– сказала глава регіонального офісу ВООЗ Рана Хадже.
У ВООЗ кажуть, таліби поки що не тиснуть на медпрацівників і закликають повернутись їх на робочі місця. Проте жінки побоюються це робити, а деякі вже навіть звільнились.
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Що відомо про гуманітарну ситуацію в Афганістані?
Згідно з даними ВООЗ 18 мільйонів людей в Афганістані потребують допомоги, близько 4 мільйонів вже стали внутрішніми переселенцями. Окрім бойових дій, люди страждають від пандемії та тривалої посухи.