В Афганістан прямують 500 тонн медичних матеріалів. Але вантаж застряг у Дубаї, оскільки в аеропорту Кабула комерційні рейси заборонені.

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Афганістан використав 70% ліків з "недоторканного запасу"

ВООЗ проводить перемовини з одразу 3 – 4 державами щодо поставок. Проблеми на доставці ліків не завершуються, адже їх потрібно буде розподілити та розвезти по захопленій талібами країні. Якщо медикаментів не привезуть, то ситуація стане катастрофічною.

В Афганістані вже використали 70% ліків із так званого "недоторканного запасу". Його створюють в кожній країні на випадок непередбачуваних ситуацій. Того, що залишилось на складах, вистачить на тиждень,

– сказала глава регіонального офісу ВООЗ Рана Хадже.

У ВООЗ кажуть, таліби поки що не тиснуть на медпрацівників і закликають повернутись їх на робочі місця. Проте жінки побоюються це робити, а деякі вже навіть звільнились.

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Важливо! У Афганістані зростає кількість хворих на коронавірус. При цьому масштаби тестування впали на 80%, тому навіть приблизно важко назвати справжню кількість інфікованих. Вакцинувались лише 5% афганців.