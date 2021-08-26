В Афганистан направляются 500 тонн медицинских материалов. Но груз застрял в Дубае, поскольку в аэропорту Кабула коммерческие рейсы запрещены.

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Афганистан использовал 70% лекарств из "неприкосновенного запаса"

ВОЗ проводит переговоры с сразу 3-4 государствами касаемо поставок. Проблемы на доставке лекарств не заканчиваются, так как их нужно будет распределить и развезти по захваченной талибами стране. Если медикаментов не привезут, то ситуация станет катастрофической.

В Афганистане уже использовали 70% лекарств из так называемого "неприкосновенного запаса". Его создают в каждой стране на случай непредвиденных ситуаций. Того, что осталось на складах, хватит на неделю,

– сказала глава регионального офиса ВОЗ Рана Хадже.

В ВОЗ говорят: талибы пока не давят на медработников и призывают их вернуться на рабочие места. Однако женщины опасаются это делать, а некоторые уже даже уволились.

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Важно! В Афганистане растет число больных коронавирусом. При этом масштабы тестирования упали на 80%, поэтому даже примерно трудно назвать истинное число инфицированных. Вакцинировались только 5% афганцев.