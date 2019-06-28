Зачем Росии "православный Ватикан"?

В одном из недавних выпусков я рассказывал о том, как российское государство, включая и Владимира Путина, скатывается в пучину религиозного мракобесия, суеверий и колдовства. Но на этой неделе они там взяли очередную высоту (или, если угодно, пробили очередное дно).

По информации российских СМИ, местная православная церковь обратилась к правительству с просьбой выделить ей более двух миллиардов долларов на строительство так называемого "Православного Ватикана".

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План такой: переделать подмосковный город Сергиев Посад, где находится лавра, в центр мирового православия. Город хотят разделить на две части. В одной оставить Лавру, а также построить православную библиотеку, церковный суд, музей, молодежный центр и другие религиозные здания.

Во вторую часть Сергиева Посада они хотят перенести все административные здания, а также дома местных жителей. Всего церковники собираются перестроить 400 гектаров города. Судя по всему, деньги выделят и проект начнет реализовываться. Как я рассказывал ранее, российская власть дико набожная и религиозная. Они понимают, что очень много грешат и мечтают о снятии с себя грехов.



Сергиев Посад

Для этого они живьем сжигают жертвенных верблюдов, режут глотки баранам и коровам, строят церкви, мечети, датсаны и языческие капища, изгоняют демонов и джиннов, а также поклоняются мощам и старцам.



По мысли Владимира Путина и Кирилла Гундяева, строительство гигантского "Православного Ватикана" должно полностью обнулить их грехи и десятки тысяч убитых , и миллионы сломанных жизней, и оболванивание сотен миллионов людей, и беспрецедентный, колоссальный грабеж, которым они заняты уже 20 лет.

Если честно, то я очень сильно в этом сомневаюсь – ведь строительство они снова будут вести не на свои деньги, а на украденные – то есть взятые из госбюджета. Созданный новодел, который они хотят сравнить с Ватиканом, Иерусалимом и Меккой, конечно же, будет содержать в себе примерно ноль божественной благодати, если она вообще существует.

Конечно же, при строительстве две трети денег они обязательно урадут, так как иначе они просто не умеют.



Но и главное – если бог, страшный суд и всякое такое действительно существуют, то нет ни малейшего шанса, что Путина и Гундяева простят за все их пркступления. Если в религиях есть хоть какая-то правда, то оба они, конечно, попадут в ад. Думаю, что вполне заслуженно.

Бразильская скрепа

Давно и не мной замечено, что чем больше человек говорит о религии, набожности и духовных скрепах, тем чернее его душа и помыслы.



Благодаря полной свободе слова, это очень хорошо заметно в Америке: тамошние борцы за духовность постоянно попадаются то с наркотиками, то с любовниками, то с проститутками обоих полов, то просто на воровстве. Новое подтвержение этого тезиса пришло из Бразилии.

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Местный президент Жаир Босонару пришел в власти на обещаниях установить высокие моральные стандарты, побороть преступность, разобраться с геями и лесбиянками и вообще наладить жизнь своих сограждан. В общем, он обещал установить в Бразилии такие духовные скрепы, что никто бы их потом не разогнул.

Но, как выяснилось, вокруг высокодуховного президента копошатся чуть менее набожные люди. Там произошла довольно дикая ситуация.



Жаир Босонару



У одного из офицеров, сопровождавших Босонару на саммит G20 в Японию, нашли 39 килограммов кокаина. Его самолет делал остановку в Испании, и местная полиция удивилась, когда простой бразильский сержант вышел из аэропорта с огромной сумкой. Его остановили, обыскали и нашли наркотики.

Почти сразу выяснилось, что Мануэль Сильва Родригес на работе не только Родину защищал, но и обеспечивал весь мир кокаином. Этот бразильский воин постоянно летал по нашей планете с президентом и своим огромным чемоданом. Босонару уже заявил, что требует наказать сержанта.

Я присоединяюсь к этому требованию. Но тут же хочу выразить сомнение в том, что сержант Родригес много лет возил наркотики, а об этом никто ничего не знал. Думаю, там и другие люди замешаны.



Ну а вообще, надо, конечно, признать находчивость пана Родригеса. До доставки кокаина президентским бортом по-моему, еще никто до него не додумался.

Первые дебаты демократов

В минувшую среду в городе Майами (штат Флорида, США) состоялись первые в этом избирательном цикле дебаты между претендентами на пост президента США от Демократической партии.

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Тут я сразу хочу отметить: выборы состоятся только в ноябре следующего 2020 года. То есть до них еще полтора года! Но предвыборная кампания идет уже полным ходом.

Американцам предстоит выдержать очень длинный избирательный марафон, конец которого никто сейчас не предугадает. Итак, у демократов в этот раз баллотируется рекордное число кандидатов – двадцать с лишним человек. Партия выбрала из них 20 самых популярных. Эту двадцадку разбили на две части по 10 человек в каждой.

В среду вечером выступали чуть менее популярные, в четверг – те, у кого поддержка выше. Про первых хочу сказать несколько слов. Они, строго говоря, ни на что не претендуют. Их задача была показать, что они существуют, что у них есть интересные мысли, и что они могут потом поддержать кого-то из второй, более популярной десятки.

Это касается всех, кроме, пожалуй, сенатора от Массачуссетса Элизабет Уоррен. Она выступала в первой десятке, но последние опросы показывают очень быстрый рост ее популярности. Я думаю, в следующий раз она уже будет дебатировать со взрослыми, так сказать, кандидатами.

Еще один очень необычный момент хочу отметить. В среду часть дебатов шла не на английском, а на испанском языке. При этом о переводе никто не позаботился, поэтому простые американцы даже не могли понять, о чем там идет беседа.



Элизабет Уоррен



Дело в том, что среди избирателей демократов миллионы выходцев из Мексики. Они говорят по-испански. Фактически, этот язык сейчас в США стал вторым после английского. Кстати, официального или государственного языка у американцев нет. Вы там можете говорить на каком захотите и где захотите. Лишь бы вас понимали.

Но главные события происходили все-таки в четверг. Самые популярные кандидаты -экс-вице-президент Джо Байден и сенатор от Вермонта Берни Сандерс. Первый считает, что американская политическая и экономическая система – хорошая, правильная и честная. Ее надо сохранить и улучшить, но для этого надо прогнать Дональда Трампа.



Джо Байден

Второй говорит, что система устарела, прогнила и перестала работать на большинство людей. По его мнению, Дональд Трамп – это плоть от плоти этой системы, ее порождение. Поэтому систему надо радикально поменять и сделать ее похожей на скандинавскую, где человек, его благополучие намного важнее денег и прибылей.



Берни Сандерс

Строго говоря, праймериз у демократов можно свести к одному вопросу: кто победит - сторонники сохранения нынешней системы или стронники ее замены на более новую. Планировалось, что в четверг Байден и Сандерс будут дискутировать именно об этом.



Но в реальности ярче других выступила сенатор от Калифорнии Камала Хэррис. Тут надо сказать, что отец ее - чернокожий, мама - индианка, а муж - белый, поэтому вопросы расового равенства для нее очень важны.

Она вывела дебаты именно на эту тему и сумела сильно насолить Джо Байдену. Хэррис сказала, что ей оскорбительно было слышать, как Байден хвалит старых политиков, выступавших за сегрегацию. (Он и правда недавно что-то такое сказал). Кроме того, она напомнила, что Байден выступал против развоза черных детей в хорошие белые школы. По словам Хэррис, одной из девочек, которых начали развозить в 1970-е годы, была она сама.

Оба этих заявления сильно ударили по Байдену, он оказался главным проигравшим на этих дебатах. Хэррис, конечно, вышла вперед, но больше всех обрадовался Берни Сандерс. Дело в том, что Камала не сумеет его догнать, но уже очевидно сумела торпедировать кампанию его главного соперника – Байдена.

Мне кажется, если Хэррис и Сандерс сделают единую команду, то победить их на выборах не сможет вообще никто. И, кстати говоря, такая команда лично мне была бы очень симпатична!

Ну а пока – я всех нас поздравляю с торжественным началом американской кампании! Она будет очень интересной!