Загадкове отруєння школярів у Миколаєві: з лікарні виписують усіх дітей
У Миколаєві, де після розпилення невідомої речовини у школі, станом на ранок вівторка 22 травня у лікарні перебували 29 дітей, усіх дітей планують виписати цього ж дня. Двох дівчат перевели з реанімації до загального відділення.
Про це повідомляє "Громадське".
У Миколаївській міській дитячій лікарні №2 розповіли, що реанімаційних заходів двом школяркам не надавали. Стан дівчат був більше вираженим, ніж в інших, тому лікарі обрали для них індивідуальне спостереження.
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Діти вже чекають, коли їх заберуть батьки. Вони поступили до нас із кашлем, першінням у горлі, сльозотечею, нудотою. Зараз аналізи крові та сечі усіх дітей у межах вікової норми, жодних шкідливих речовин в організмі не виявлено,
– розповіла заступниця головного лікаря Миколаївської міської дитячої лікарні №2 Наталія Кравцова.
Додамо, що з 22 травня навчання у школі поновили.
Заміри повітря від Держслужби з надзвичайних ситуацій не виявили шкідливих речовин. Наразі немає інформації, що саме це була за речовина, якою отруїлися діти.
Нагадаємо, 21 травня зі школи №6 у Миколаєві евакуювали 400 дітей через різкий запах невідомої речовини, яку розпилили невстановлені особи. 36 школярів були госпіталізовані до лікарні. Двоє з них потрапили до реанімаційного відділення для спостереження.
За фактом розпилення невідомого аерозолю у школі Миколаєва поліція відкрила справу за статтею "хуліганство".
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